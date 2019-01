Hradec Králové - Třetí podvodné vylákání peněz během necelého měsíce řeší policisté z Hradecka.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK

Třiašedesátiletá žena se loni v únoru seznámila na sociální síti s údajným námořníkem plujícím do Japonska. Muž, který prý měl problémy s piráty v Malajsii, na ženě podvodně vylákal téměř 400 tisíc korun. Pokud se podaří pachatele dopadnout, za trestný čin podvod mu bude hrozit trest odnětí svobody od 1 roku do 5 let.

Policisté apelují na občany, aby neposílali žádné peníze neznámým lidem, zejména pak těm, se kterými navážou komunikaci přes sociální sítě.