Fingoval bouračky, za podvod jde dopravce z Hořic do vězení

Hradec Králové - Pojistný podvod se mu nevyplatil. Pavel Kotrbáček, autodopravce z Hořic, jde do vězení na šest let, To Jaromír Hlaváček, likvidátor pojišťovny, dostal podmínku.

Pavel Kotrbáček a Jaromír Hlaváček u Krajského soudu v Hradci Králové. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Jejich případ společně začal. A také skončil. Když před časem vyšetřovali policisté čachry likvidátora Jaromír Hlaváčka, narazili na ještě větší rybu – na Pavla Kotrbáčka. Proto stáli muži před Krajským soudem v Hradci Králové společně. I když při pojistných podvodech nespolupracovali. Hlaváček odešel s tříletým trestem, který se však podmíněně odkládá. K tomu musí pojišťovně, jíž způsobil škodu, zaplatit téměř 700 tisíc. Hlavní obžalovaný dopadl podstatně hůře, jde na šest let do vězení. Kotrbáček totiž obral pojišťovnu o částku přes 8 milionů korun tím, že fingoval nehody u nákladních aut, s nimiž provozoval autodopravu. Jednalo se minimálně o devatenáct případů. „Vinu popírám," opakoval Kotrbáček u soudu. Pojišťovně nahlásil mnoho karambolů – a to nejen v Česku. Jeho auta měla bourat také v Německu či ve Francii. „Já vím o dvou menších. Otec si je fotil na dvoře," řekl Kotrbáčkův syn Vojtěch. „Také jsem věděla o dvou nehodách," přitakala další svědkyně Šárka Antošová. Obžaloba však mluví o devatenácti případech a Kotrbáček senior tvrdí, že auta opravoval na dvoře firmy. „Nikdy jsem tam neviděla nabouraná auta," oponovala Jana Fantová, bývalá dispečerka a fakturantka. „Někdy tam byla rozbitá, ale žádná po nehodě," dodala. Dopravce podle všeho řešil podvody špatnou finanční situaci své firmy. „Od roku 2008 ubývaly zakázky. Firma se dostala do ekonomických problémů," prozradila svědkyně Antošová. Ale k druhému ve čtvrtek odsouzenému. Narozdíl od Kotrbáčka se Hlaváček přiznal, navíc mu k podmínce pomohl i fakt, že už dříve uhradil část odlouděných peněz. „Dopustil jsem se toho jednání," přiznal muž, jenž do systému zaměstnavatele zadával fiktivní pojistné události a „výdělek" z nich si užíval sám. Finance si nechával přeposílat na účty známých, jimž pak říkal, že nechce, aby se o vydělaných penězích dozvěděla manželka. Teď už o nich každopádně jeho žena ví.

Autor: Jiří Fejgl