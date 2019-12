Za bodnutí soka do hrudi dostal muž deset let

Na deset let za pokus o vraždu poslal ve čtvrtek Krajský soud v Hradci Králové do vězení čtyřiatřicetiletého Milana Vantolu, který v srpnu letošního roku ve smiřickém baru H Club bodl do hrudi o dva roky staršího muže.

Budova Krajského soudu v Hradci Králové. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ David Taneček