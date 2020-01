Jedné ženě a šesti mužům, kteří nocovali o víkendu na záchytce, dechová zkouška prokázala od 1 do 2,61 promile alkoholu. Muže strážníci budili na ulici, autobusové zastávce, před restaurací či halou vlakového nádraží. Unaveni alkoholem usnuli v chladném prostřední venku. Jeden z nich jevil známky podchlazení a další potřeboval ošetřit rozbitou hlavu.

Spoustu času strážníci strávili i s mladou ženou, která se ve dvě hodiny ráno rozhodla vzbudit své sousedy. „Zvonila na domovní zvonky, vykřikovala vulgarismy a kopala do skleněné výplně uzamčených domovních dveří. Přivolaným strážníkům tvrdila, že ztratila klíče. Byla hysterická, a poté, co ji strážníci vyzvali, aby zavolala někoho, kdo se o ni postará, vztekle hodila mobilní telefon do silnice. Přesto se hlídce podařilo kontaktovat její maminku. Ta si však opilou dceru odmítla převzít. Sousedé, kteří se přišli podívat, co se děje, ji pustit do vchodu také nechtěli. S touto ženou mají stále nějaké potíže. Opakovaně ruší noční klid, je vůči ostatním vulgární a dělá problémy. Mladá žena proto noc strávila na záchytce,“ popisuje jeden z víkendových incidentů Eva Kněžourová.

Smutnou rekordmankou královéhradecké záchytky se stala žena, která tady naposledy strávila noc v roce 2017. Dechová zkouška u ní prokázala téměř 5 promile alkoholu.