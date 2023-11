Bez rozsvícených světel se řítil nočním Hradcem Králové rychlostí až 120 kilometrů v hodině. Řidič vjížděl do protisměru a předjížděl v místech, kde je to zakázáno. Policisté mu byli v patách. Nakonec 26letého piráta silnic doslova zastavilo policejní auto.

Řidič ujížděl Hradcem rychlostí až 120 kilometrů za hodinu. | Video: PČR

Vozidla si policejní hlídka v Hradci všimla v sobotu 4. listopadu pár minut před půlnocí. Policisty upoutalo, že auto nemá rozsvícená přední světla. „Vozidlo vyjíždělo z ulice Kydlinovská na hlavní komunikaci Antonína Dvořáka směrem k ulici Koutníkova bez rozsvícených předních světel. Hlídka jedoucí v tu dobu v protisměru se za autem otočila a dala mu prostřednictvím světelného a zvukového zařízení výzvu k zastavení,“ sdělila k případu policejní mluvčí Iva Kormošová.

Na výzvu policistů však řidič nereagoval a ujížděl městem rychlostí až 120 kilometrů v hodině. Jel i protisměrem a předjížděl, kde je to zakázáno. Jednou dokonce policejní auto objel. Podruhé se mu to už nepodařilo. „Při druhém pokusu objetí do služebního vozidla narazil. Vlivem střetu bylo auto odhozeno a následně narazilo do podezdívky chodníku. Naštěstí při nehodě nedošlo k žádnému zranění,“ podotkla policejní mluvčí.

Škoda na osobním vozidle byla odhadnuta na 30 tisíc, na policejním transportéru 120 tisíc a na podezdívce jeden tisíc korun.

Policisté muže zadrželi a podrobili dechové zkoušce. Ta ukázala přes dvě promile alkoholu v dechu. Orientační test na drogy měl negativní. „V evidencích policisté zjistili, že 26letý muž má od konce prosince 2022 uložen roční zákaz řízení všech motorových vozidel,“ doplnila Kormošová.

Po vystřízlivění policisté muži sdělili podezření z trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí. Hrozí mu až tři roky za mřížemi.

Zdroj: PČR