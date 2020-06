Muž nebyl zapsán v seznamu advokátů, přesto poskytoval právní služby. Svého zaměstnavatele okradl téměř o 200 tisíc korun.

„Muž jako zaměstnanec na pozici advokátního koncipienta jedné hradecké advokátní kanceláře přebíral od klientů za poskytnuté právní rady platby, které však před svým zaměstnavatelem tajil, peníze do pokladny ani do účetnictví nezanesl a ponechával si je pro vlastní potřebu. Během necelých dvou let svého zaměstnavatele poškodil o více jak 180 tisíc korun. Dále falšoval podpisy zaměstnavatele na plných mocí. Používáním přístupového hesla svého zaměstnavatele do jedné centrální databáze neoprávněně získával data, která využíval pro svoji potřebu,“ uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.