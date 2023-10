Nejdřív vražda, pak zabití a nakonec nutná obrana. S osvobozujícím rozsudkem dnes odešel od Krajského soudu v Hradci Králové Ukrajinec D. D., který loni na jaře ubodal na ubytovně v hradeckých Kuklenách svého krajana.

Obžalovaný odešel od hradeckého soudu volný. Podle rozsudku nelze vyloučit nutnou obranu. | Foto: Deník/Jiří Fremuth

Krajský soud vynesl první rozsudek už loni v listopadu. Poslal muže za zabití na pět let do vězení. Jenže odsouzený se odvolal a Vrchní soud mu snížil trest na tři a půl roku. Odvolal se znovu a Nejvyšší soud vrátil věc hradeckému soudu s tím, že se musí znovu zabývat otázkou nutné obrany, kterou se muž obhajoval.

O případu jsme psali:

Místo vraždy zabití. Ukrajinec ubodal krajana, dostal pět let

Muž se k zabití krajana přiznal. Podle něj muži na ubytovně popíjeli a pohádali se o to, čí rodiny odvezou z napadené Ukrajiny do Česka nejdřív. Poškozený pak na pokoji obžalovaného zbil. Ten se šel umýt do koupelny, kam ho krajan opět následoval, a právě zde došlo k potyčce, která skončila několika bodnými ranami. Ta do srdce pak byla smrtelná. Jedenačtyřicetiletému Ukrajinci už nepomohla ani záchranka a policisté podezřelého na místě zadrželi.

Soud dnes znovu vyslechl obžalovaného a znalkyni z oboru soudního lékařství a nakonec kvůli zásadě, že pochybnosti svědčí ve prospěch obžalovaného, muže osvobodil. Obě strany se vzdaly práva na odvolání.

