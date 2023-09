/VIDEO/ Hradečtí policisté od pondělního rána pátrají po muži, který před Základní školou Josefa Gočára v centru města obtěžoval žákyni prvního stupně. Vedení školy o situaci informovalo rodiče a učitelé nabádají děti k opatrnosti. Podle informací Deníku zatím pachatel uniká.

Policie byla u školy v řádu minut | Video: Jiří Fremuth

„Stále se prověřování oznámení o obtěžování nezletilé osoby intenzívně zabýváme. Aktuálně k tomu žádné nové informace nemáme. To jsou jediné informace, které k tomu nyní budeme poskytovat,“ sdělila policejní mluvčí Eva Prachařová.

Událost se stala po osmé hodině ráno krátce po začátku vyučování. Dívka právě směřovala do školy. Incident ihned ohlásila a vedení školy zavolalo policisty, kteří byli na místě velmi rychle.

Vydával se za hluchoněmého a vybíral na falešnou sbírku. Pozor na podvodníky

„Došlo nejdříve k nevhodnému kontaktu a následně k ohrožení žákyně naší školy. Policie tady byla zhruba za minutu. Oznámil jsem to zřizovateli (magistrát města), informoval zaměstnance, ještě v pondělí jsme kontaktovali zákonné zástupce žáků, aby s dětmi promluvili a byli ostražití při jejich předávání do školy. S žáky jsme to druhý den probrali v rámci výuky,“ uvedl ředitel školy Petr Sadílek a doplnil, že podobný incident nepamatuje.

Před školou.Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

Ve středu po půl jedné odpoledne si po vyučování někteří rodiče své děti raději ze školy sami vyzvedávali. Na svoji dceru tak čekala i zhruba čtyřicetiletá žena, která se o incidentu dozvěděla prostřednictvím sociálních sítí. „Mám samozřejmě strach. Dcera chodí obyčejně domů ze školy s kamarádkami, ale dnes jsem pro ni raději přišla osobně,“ svěřila se.