Zatímco jako novinář a manžel vystupoval vždy sebejistě, v pátek bývalý novinář Miloslav Dostálek přišel do soudní síně bílý jako stěna a s pohledem zabořeným do země. Bál se, jaký verdikt mu tribunál hradeckého krajského soudu vyměří za loňskou vraždu své ženy. Tu Miloslav Dostálek zastřelil legálně drženou zbraní 11. července večer v rychnovské restauraci.

Když předseda senátu Miroslav Mjartan vynášel ortel, snažil se bývalý novinář skrývat emoce pod rouškou. Zradily jej však jeho ruce. Ty se třásly o to více, když před vynesením čtrnáctiletého trestu předseda senátu popisoval způsob vraždy a střelné poranění mužovy ženy. Při tomto popisu už Dostálkova rouška vlhla přívalem slz. Ty si pak ještě několikrát utíral, když Miroslav Mjartan rozsudek odůvodňoval.

Sebestředný muž

Podle soudu se jednalo o úmyslný čin. A to nejen s ohledem na to, že se Dostálek vypravil na rozhovor se ženou, která s ním chtěla probrat rozvod, ozbrojen, ale i na důsledky jeho jednání při a po střelbě. „Střelec stál nad hlavou poškozené. Převržený stůl pak svědčí o tom, že musel na ženu mířit a ona se tím bránila. Dle našeho soudu se tak jednalo o takzvaný přímý úmysl. To lze odvodit i z toho, že se muž krátce po činu choval klidně a personálu a policistům řekl, že zastřelil svoji manželku,“ podotkl v odůvodnění soudce.

Tribunál tak neuvěřil Dostálkově výpovědi před soudem, kdy tvrdil, že si zbraň na schůzku přinesl z důvodu vlastní sebevraždy a průběh osudných okamžiků si vůbec nepamatuje. „Nepochybně se jednalo o úmyslný trestný čin. Šel tam již s úmyslem zbraň použít. Nelze však dokázat, zda již s úmyslem střílet či s úmyslem jen pohrozit. Ale pan obžalovaný rozhodně kalkuloval, že ji použije. Rozhodně tak nemohlo jít o nešťastnou náhodu. To by jistě po činu svědkům sdělil,“ uvedl Miroslav Mjartan. Dle mínění soudu také neobstála mužova obhajoba, kdy tvrdil, že za střelbou stály rodinné rozpory, ze kterých obviňoval jednu z dcer.

„Byl to právě pan obžalovaný, který svým egoistickým jednáním rozvrátil vztahy v rodině. On jen těžko přijímal cizí rozhodnutí, která si nevzal za své. Samotný čin má pak dvě roviny. Na jedné straně se jedná o usmrcení druhého s tím, že podstatnou příčinou byly v podstatě malicherné věci, neboť poměřování hodnot života a toho, že mělo dojít k rozvodu, je poměrně malicherná příčina. Obžalovaný svým jednáním zkazil život několika lidem. A to hlavně svým dětem,“ uvedl soudce a dodal, že nepochopitelné bylo také jednání obžalovaného, který tvrdil, že byl z celé situace v rodině dlouho rozrušený a den před činem navštívil i psycholožku: „Je to pak o to nepochopitelnější, že i přesto si vzal na takové jednání zbraň. To je velmi nezodpovědné chování,“ dodal soudce Miroslav Mjartan.

Soud navíc vyhověl zmocněnkyni pozůstalých a vyměřil Miloslavu Dostálkovi vysoký peněžitý trest. Rodině zavražděné manželky má vyplatit celkem 1 350 000 korun a svým třem dětem po 800 tisících korunách.

Gratulace k maturitě

Když po vyslechnutí rozsudku odcházel Miloslav Dostálek ze soudní síně, opět zabořil oči do země. Mluvit nechtěl, ale i tak přes jednoho ze svých dvou obhájců Romana Ambrože poslal pozůstalým takřka srdceryvný a přitom i mrazivý vzkaz: „Klient nás požádal, abychom skrze média vyřídili vzkaz dětem. Těm vzkazuje, že všechny tři miloval, miluje a vždy milovat bude. A zejména teď gratuluje své dceři k tomu, že úspěšně složila maturitní zkoušku.“

Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu na rozmyšlenou.

Případ střelce Miloslava Dostálka vyvolal prakticky hned po jeho hrůzném činu mezi lidmi velké emoce. Po ztrátě maminky se třem dětem rozhodla pomoci rychnovská radnice vypsáním veřejné sbírky. Na transparentní účet mohli lidé posílat peníze až do konce minulého roku. Nakonec pro sirotky nashromáždili 3 253 773 korun.

Den po hrůzném činu



Mladému kuchaři se třese hlas i cigareta, kterou svírá křečovitě v ruce. Uběhl pouze půlden od chvíle, kdy stál jen pár metrů od střelby v restauraci U Zvonu. Pořád nechápe, co se ve čtvrtek stalo. A ač nechce, stále se mu ty poslední chvíle, než devětačtyřicetiletý Miloslav Dostálek vytáhl pistoli na svoji ženu, vybavují. „Předtím jsem si jej nikterak nevšímal. Přišel sem docela v klidu. Mohlo být něco mezi pátou šestou hodinou večer, hodinky jsem nesledoval. Ještě než přišla jeho manželka, dal si pár piv. Podle obsluhy asi pět. V tu chvíli opravdu nikdo netušil, že se blíží tragédie,“ vzpomíná muž na chvilky před osudnou událostí. Podle něj po příchodu ženy začala dvojice debatovat o budoucnosti a majetku. „Měli na stole rozložené nějaké papíry. Nejdřív bylo vše v klidu. Pak se začali hádat. Ten muž si pak někam odběhl. Asi pro pistoli,“ spekuluje mladý muž, který byl zrovna ve vedlejší místnosti.



„Byl jsem v kuchyni, kde jsem znovu slyšel hádku. Pak prásk a výkřik. A poté už jen hrobové ticho. Ten muž pak přišel za číšníkem a řekl mu, co udělal.“ Pak si podle kuchaře střelec jen sedl a v klidu čekal na příjezd policie a záchranky. V tu dobu byla v restauraci asi desítka hostů.