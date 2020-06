Podmíněné tresty obdrželi bývalý šéf Horské služby ČR Jiří Brožek, současný náčelník Horské služby Krkonoše Pavel Jirsa nebo bývalí náčelníci z dalších oblastí Horské služby z Beskyd, Jeseníků, Krušných hor. Horská služba ČR obdržela peněžitý trest 20 tisíc korun.

"Zvažujeme podání odvolání a do té doby, než dostaneme písemné vyhotovení rozsudku, tak se k záležitosti nebudeme vyjadřovat," reagoval na rozhodnutí soudu za Horskou službu ČR její mluvčí Radek Zeman.

Přehled trestů

"Podle mého názoru bylo prokázáno, že při realizaci sedmi vzdělávacích projektů byly uváděny nepravdivé údaje a byly neoprávněně vylákávány dotační prostředky k jinému než určenému účelu. Dílem šlo o zcela fiktivní projekty, dílem o projekty, kde sice byla ustanovena cílová skupina, ale z profesního hlediska neodpovídala tomu, co bylo v žádosti o dotaci deklarováno," řekl ČTK státní zástupce Petr Kouble.Obžalovaní stanuli před soudem kvůli dotačnímu podvodu nebo poškozování zájmů EU. Podvody podle státního zástupce spadají do let 2012 až 2015. Z obžaloby vyplývá, že obžalovaní nedodrželi dotační podmínky a vykazovali fiktivní kurzy, například v gastronomii, v péči o seniory nebo při školení záchranářů. Kurzy se vůbec neuskutečnily, případně v rozporu s dotačními podmínkami.V případu figuruje 18 fyzických a devět právnických osob. Obžaloba označila za hlavní obžalované tři fyzické osoby, z nichž jedna je již po smrti, a dvě firmy - společnost Poradea a Česko-polskou akademii celoživotního vzdělávání. V kauze vystupuje i Horská služba ČR, tato organizace ale nepatří mezi hlavní obžalované.

Jitka Walterová

- trest odnětí svobody v trvání pěti let, peněžitý trest 50 000 Kč



Jan Řezáč

- trest odnětí svobody v trvání pěti let, peněžitý trest 40 000 Kč



Michael Haman

- trest odnětí svobody v trvání 2 let a 6 měsíců, podmíněně se odkládá na zkušební dobu v trvání 4 let, peněžitý trest 20 000 Kč



Ivan Šír

- peněžitý trest 15 000 Kč



Jan Fiala

- peněžitý trest 15 000 Kč



Tomáš Prokop

- odnětí svobody v trvání 2 let a 6 měsíců, podmíněně se odkládá na zkušební dobu v trvání 4 let, trest zákazu činnosti statutárního orgánu právnické osoby na dobu tří let, peněžitý trest 40 000 Kč



Martin Bohuněk

- trest odnětí svobody v trvání 2 let a 6 měsíců, podmíněně se odkládá na zkušební dobu v trvání 4 let, peněžitý trest 40 000 Kč, trest zákazu činnosti statutárního orgánu právnické osoby na dobu tří let



Renáta Holubová

- trest odnětí svobody v trvání 2 let a 6 měsíců, podmíněně se odkládá na zkušební dobu v trvání 4 let, trest zákazu činnosti statutárního orgánu právnické osoby na dobu tří let, peněžitý trest 40 000 Kč



Miroslav Güttner

- trest odnětí svobody v trvání 2 let, podmíněně se odkládá na zkušební dobu v trvání 3 let, peněžitý trest 15 000 Kč



Jiří Brožek

- trest odnětí svobody v trvání 3 let, podmíněně se odkládá na zkušební dobu v trvání 4 let, zákaz činnosti statutárního orgánu právnické osoby na dobu tří let, peněžitý trest 30 000 Kč



Michal Klimeš

- trest odnětí svobody v trvání 2 let, podmíněně se odkládá na zkušební dobu v trvání 3 let, peněžitý trest 15 000 Kč



Ladislav Bedeč

- trest odnětí svobody v trvání 2 let, podmíněně se odkládá na zkušební dobu v trvání 3 let, peněžitý trest 15 000 Kč



Lubomír Veselý

- trest odnětí svobody v trvání 2 let a 6 měsíců, podmíněně se odkládá na zkušební dobu 4 let, peněžitý trest 20 000 Kč



Pavel Jirsa

- trest odnětí svobody v trvání 2 let, podmíněně se odkládá na zkušební dobu v trvání 3 let, peněžitý trest 15 000 Kč



Radim Pavlica

- trest odnětí svobody v trvání 2 let, podmíněně se odkládá na zkušební dobu v trvání 3 let, peněžitý trest 15 000 Kč



Leoš Kratochvíl

- trest odnětí svobody v trvání 3 let, podmíněně se odkládá na zkušební dobu v trvání 4 let, zákaz činnosti statutárního orgánu právnické osoby na dobu 3 let, peněžitý trest 40 000 Kč



Josef Černý

- peněžitý trest 15 000 Kč



Kateřina Nováková

- trest odnětí svobody v trvání 18 měsíců, podmíněně se odkládá na zkušební dobu v trvání 2 let, peněžitý trest 20 000 Kč



právnická osoba Poradea

- trest zrušení právnické osoby



právnická osoba Česko-polská akademie celoživotního vzdělávání

- trest zrušení právnické osoby.



právnická osoba EURO PROFIT AGENCY, s.r.o.

- zrušení právnické osoby.



právnická osoba DOPEX, s.r.o.

- trest zákazu přijímání dotací a subvencí spočívajícímu v zákazu ucházet se o veškeré dotace, subvence, návratné finanční výpomoci, příspěvky nebo jakékoliv jiné veřejné podpory podle jiných právních předpisů, jakož i takové dotace, subvence, návratné finanční výpomoci, příspěvky nebo jakékoliv jiné veřejné podpory přijímat na dobu 5 let



Horská služba ČR, o.p.s.,

- peněžitý trest 20 000 Kč



právnická osoba spol. MWA, s.r.o.

- trest zákazu přijímání dotací a subvencí spočívajícímu v zákazu ucházet se o veškeré dotace, subvence, návratné finanční výpomoci, příspěvky nebo jakékoliv jiné veřejné podpory podle jiných právních předpisů, jakož i takové dotace, subvence, návratné finanční výpomoci, příspěvky nebo jakékoliv jiné veřejné podpory přijímat na dobu 5 let



právnická osoba spol. Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb, a.s.

- peněžitý trest 100 000 Kč, trest zákazu přijímání dotací a subvencí spočívajícímu v zákazu ucházet se o veškeré dotace, subvence, návratné finanční výpomoci, příspěvky nebo jakékoliv jiné veřejné podpory podle jiných právních předpisů, jakož i takové dotace, subvence, návratné finanční výpomoci, příspěvky nebo jakékoliv jiné veřejné podpory přijímat na dobu 5 let



právnická osoba Sdružení obrany spotřebitelů Královéhradeckého kraje z.s.

- peněžitý trest 30 000 Kč, trest zákazu přijímání dotací a subvencí spočívajícímu v zákazu ucházet se o veškeré dotace, subvence, návratné finanční výpomoci, příspěvky nebo jakékoliv jiné veřejné podpory podle jiných právních předpisů, jakož i takové dotace, subvence, návratné finanční výpomoci, příspěvky nebo jakékoliv jiné veřejné podpory přijímat na dobu 3 let



právnická osoba Ekologie bez hranic, o.s.

- trest zrušení právnické osoby