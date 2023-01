První zásek se mu podařil 9. prosince, podle policie v Kostelci nad Orlicí rozbil dlažební kostkou okno u spolujezdce automobilu Opel Corsa, ze kterého vzal mobilní telefon, nabíječky a odnesl si také nákupní tašku s potravinami a léky. Začátkem ledna mu pak padlo do oka v Libřicích na Hradecku osobní auto Škoda Octavia a ujel s ním. Další krádež si připsal v období od 7. do 8. ledna v Hradci Králové, tentokrát to byl automobil Citroen Berlingo. Jízdu v něm si ale dlouho neužil, 9. ledna s ním havaroval v Mokrém na Rychnovsku.