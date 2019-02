Hradec Králové - Pět bodnořezných ran nožem s 21 centimetrů dlouhou čepelí zasadila v úterý 45letá žena u sebe v bytě na hradeckém Moravském předměstí 47letému bezdomovci po společném celodenním popíjení alkoholu. Skončila v cele a za pokus vraždy jí hrozí až 18 let za mřížemi.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

Pili spolu už od předešlého večera, následující den odpoledne se pak mezi nimi strhla hádka kvůli tomu, že žena už nechtěla, aby u ní muž dále přebýval.

„Po vzájemném slovním i fyzickém napadání si žena šla do kuchyně pro nůž a vrátila se se slovy: 'Jestli neodejdeš, tak tě bodnu.' On měl odpovědět: 'Tak to zkus.' Těžce zraněný muž pak z bytu utekl a přivolal si lékařskou pomoc," řekla policejní mluvčí Ivana Ježková.