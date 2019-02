Královéhradecko, Trutnov - Majitel penzionu v Dolní Kalné je podezřelý z trestného činu poškozování cizích práv. Skrytou kamerou natáčel hosty, aby prý hlídal svůj majetek. Ubytovaní se ale obávají, že je šmíroval.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Případ oznámili policii v pátek před půlnocí hosté z Polska. „Našli umístěnou jednu skrytou kameru. Zajistilli jsme ji, plus k tomu ještě počítače a datová zařízení. Všechno nyní vyhodnocujeme,“ uvedl policejní mluvčí Lukáš Vincenc.



Kde kamera byla nalezena upřesnit nechtěl. Podle TV Nova, která na případ upozornila v neděli, byla kamera umístěná v koupelně jednoho z pokojů. „Zatím nebudeme zveřejňovat bližší okolnosti,“ zdůraznil Vincenc.



Zatímco majitel se hájí tím, že si kameru pořídil, protože mu hosté ničí penzion, hosté se obávají, jestli je nešmíroval. Než kameru našli, ve sprše se umylo jedno z dětí. Jestli byl záznam ojedinělý a zda se ukládal jen na paměťovou kartu, a nemířil na internet, to vše nyní policisté zjišťují. „Máme zahájené úkony trestného řízení pro poškozování cizích práv zatím, ale v průběhu šetření se dá přepokládat, že se kvalifikace změní nebo rozšíří,“ upřesnil Lukáš Vincenc.



Majiteli penzionu hrozí až tři roky vězení. Pokud by se ale potvrdila verze hostů, mohla by hrozit mnohem vyšší sazba.