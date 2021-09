Opakované modřiny v obličeji i na tělíčku a více než deset zlomenin na všech končetinách i žebrech. To je smutná bilance prvního roku života malého chlapce, jehož údajné týrání v úterý začal řešit Krajský soud v Hradci Králové.

Podle státní zástupkyně způsobila těžká zranění svému synovi čtyřiadvacetiletá matka dítěte. Kateřina Š., která je už půl roku ve vazbě, však před soudem vinu jasně odmítla. „Nikdy jsem synovi neublížila. Byl veselý, plakal jen, když mu rostly zoubky. Modřiny jsem si vysvětlovala tak, že malý třeba špatně upadl a může mít třeba špatnou srážlivost krve,“ vypověděla žena, která syna vychovávala v obcích na Trutnovsku. Nejprve sama, poté s přítelem. Ani ten si podle svých slov ničeho zvláštního dlouho nevšiml. Když se ptal partnerky na původ modřin, odvětila mu, že dítě spadlo na hračky, uhodilo se o postýlku nebo se samo štíplo do tváře.

Vše se změnilo až koncem února letošního roku. „Předtím byl veselý, hráli jsme si spolu. Poslední dny ale jenom ležel a brečel,“ popisoval soudu tehdejší partner obžalované Kateřiny Š. změnu chování ani ne ročního chlapečka. Muž si podle svých slov všiml v úterý 23. února při koupání, že má chlapeček oteklé a nafialovělé nohy. Partnerku proto přiměl, aby se synem druhý den ráno jela do nemocnice.

Měl zlomené obě nohy a četné podlitiny

Lékaři v trutnovské nemocnici druhý den zjistili, že chlapec má zlomené obě dolní končetiny. Kromě toho odhalili četné krevní podlitiny na hlavě, trupu a horních i dolních končetinách, defekt kůže nad horním rtem, defekt kůže na krku a defekt kůže na hranici břicha a hrudníku. Při dalších vyšetřeních vyšlo najevo, že chlapec už dříve utrpěl devět jiných zlomenin na končetinách a žebrech, které nikdo adekvátně neléčil.

„Zranění vznikla opakovaným tupým násilím malé i velké intenzity. Vše nasvědčuje takzvanému syndromu týraného dítěte,“ uvedla znalkyně z oboru soudního lékařství.

Dvě děti už jí odebrali, teď čeká další

Kateřina Š. ve svých 24 letech porodila už tři děti. Nejstarší dvě ji úřady už v roce 2017 odebraly. Ženě chybělo jakékoliv zázemí a kromě toho také užívala pervitin. Podle psychiatra Pavla Štycha u ní sice nebyla zjištěna žádná duševní choroba, vykazuje ale rysy nestálosti a emoční lability.

„Celkově jde o nevyzrálou osobnost s nedostatečnými vzory rodičovství,“ popsal obžalovanou psychiatr. Přes to všechno nyní čeká Kateřina Š. už čtvrté dítě. S mužem, se kterým letos v zimě vychovávala údajně týraného syna. „Chtěla jsem si udělat normální rodinu, pořídit si další dítě a vzít si k sobě i ty dvě nejstarší,“ vysvětlila to žena před soudem.

Ženě hrozí u soudu až dvanáctiletý trest

Za těžké ublížení na zdraví hrozí ženě u hradeckého soudu trest až do výše 12 let. Opatrovník malého chlapce také u soudu žádá pro syna odškodné zhruba 420 tisíc korun. Chlapec se mezitím už zotavil z nejhorších zranění a u pěstounů, kteří se ho ujali, znovu začal chodit. Rozsudek by u Krajského soudu v Hradci Králové mohl padnout už ve středu.