Hradec Králové – Výnosné podnikání „zatípl“ Marcelu Tvrdíkovi krajský soud. Ten ho poslal na devět let za mříže

Krajský soud v Hradci Králové - ilustrační foto. | Foto: Karolína Dopitová

Sliby chyby, dalo by se říct v případu Marcela Tvrdíka z Pardubicka, který rozplétal Krajský soud v Hradci Králové už od listopadu loňského roku. Po sedmi měsících si obžalovaný podvodník vyslechl verdikt. A pěkně tvrdý.



Za to, že sliboval lidem dodání vysněného automobilu ze zahraničí, avšak vybral jen zálohy a zmizel, mu soud vyměřil devítiletý trest a dva měsíce k tomu.

Navíc nesmí deset let podnikat v oboru koupě zboží a jeho prodeje. Podrobit se také musí psychologickému léčení v ambulantní formě, jelikož u něj byla zjištěna závislost na hraní automatů. Rozsudek však není pravomocný. Obhájce i státní zástupce si ponechali lhůtu na podání odvolání.



Marcel Tvrdík má podle obžaloby na kontě až neuvěřitelně dlouhý seznam prohřešků. Jen přednesení obžaloby trvalo vloni na podzim několik hodin. Ve většině ze 171 bodů obžaloby sliboval lidem zprostředkování koupě vozu, vybral peníze a auto nikdy nedodal.



Marcel Tvrdík se stal už pomalu specialistou, jak získat peníze a pokud možno je nevracet.



Finta byla úplně jednoduchá. Pokaždé se Tvrdík nabídl, že bez problémů může dovézt vůz ze zahraničí. Nejčastěji z Německa či Švýcarska. Poté vybral peníze jako zálohu v řádech desítek až statisíců korun a dělal „mrtvého brouka“.



Automobily ve stanovených termínech nedodal a peníze také nevrátil. Až teprve po několikerých urgencích, případně pohrůžkách podání trestního oznámení, část dluhu splatil. Avšak opět z peněz, které vybral od dalších důvěřivců. Podvodů se dopouštěl na území celé republiky, převážně však ve východních Čechách, a to od roku 2006. Celková škoda se tak vyšplhala na několik milionů korun.



Soud obžalovanému také uložil povinnost poškozeným uhradit celkovou částku přesahující 2,9 milionu korun. Se zbylou sumou byli podvedení lidé odkázání na občanskoprávní soud.



Hra na dealera nebyla ale jediným podvodem, kterého se podle spisu Marcel Tvrdík dopustil. V dalších bodech obžaloby sliboval zajistit penzionům a hotelům klientelu z řad zahraničních sportovců. Opět však vybral peníze jako zálohu a tím pro něj starost skončila.



Podle všeho většinu peněz podvodník prohrál ve výherních automatech. Proto rozsudek hovoří i o ochranném psychiatrickém léčení v ambulantní formě.



Marcel Tvrdík není u soudu žádný nováček. Již v roce 2007 ho Okresní soud v Kutné Hoře uznal vinným z trestného činu krádeže. O dva roky později vyslechl opět odsuzující rozhodnutí. Vinen byl tentokrát z podvodu. Oba tyto verdikty byly zrušeny a nahrazeny výrokem Krajského soudu v Hradci Králové.