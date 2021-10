/FOTO/ Nečekané překvapení čekalo v sobotu ráno na majitelku osobního auta Opel Corsa, Ta nechala vozidlo zaparkované přes noc u obchodního domu OBI v Hradci Králové. Když k němu ráno přišla, zjistila, že auto je sjeté předními koly do odtokového žlabu, okno u řidiče je rozbité a věci z přihrádek vyházené.

Pokus o krádež pachateli zřejmě nevyšel podle představ. | Foto: Policie ČR

Policisté našli na sedadle spolujezdce kámen a zjistili, že někdo manipuloval s kabely. Pachateli se pravděpodobně podařilo dát auto do pohybu, ale poté, co sjelo do žlabu, ho nechal na místě. I tak způsobil škodu za minimálně sedm tisíc korun.