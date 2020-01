Krajský soud v Hradci Králové ve středu dopoledne uznal dvacetiletého Tomáše Langera vinným z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Za mříže ho ale neposlal. Od soudu odešel s dvouletým trestem odloženým na zkušební dobu čtyř let. Během čtyřleté podmínky nesmí požít žádné návykové látky s výjimkou alkoholu.

Podle soudu Langer nenese právní zodpovědnost za smrt devatenáctiletého kamaráda. Ten zemřel v červnu po intoxikaci extází. Tu opatřil a nabídl jemu i dalším kamarádům Langer. Podle soudu ale upozornil ostatní, aby si dávku nezvyšovali. Poškozený mladík přesto v době, kdy zůstal v místnosti sám, zkonzumoval zbytek extáze, který nechal Langer ležet na stole. Podle toxikologa šlo o více než dvojnásobek smrtelné dávky.

Mladík, který drogový večírek nepřežil, trpěl psychickou poruchou, kvůli které podle odborníků nedokázal posoudit rizika plynoucí z vlastního jednání. Langer však podle svých slov o nemoci kamaráda nevěděl a nepředpokládal tak, že by si mohl vzít větší dávku drogy, než mu sám předal.

„Je hrozné, že zemřel mladý člověk. Poškozeného jsem ale upozornil, kolik látky si může vzít, takže se necítím zodpovědný za jeho smrt.“

Tomáš Langer

Langerovi hrozilo až 18 let za mřížemi

Původně hrozilo Tomáši Langerovi 10 až 18 let vězení. Státní zástupkyně pro něj vzhledem k dosavadní trestní bezúhonnosti a nízkému věku navrhla trest pod spodní hranicí sazby v rozmezí 6 až 7 let. Protože se ale u soudu neprokázala jeho zodpovědnost za smrt kamaráda, za mříže nakonec neputoval. „Skutečnost, že jsme neshledali příčinnou souvislost mezi jednáním obžalovaného a smrtí poškozeného neznamená, že Tomáše Langera bereme jako osobu, která za to nemůže. Z právního hlediska jsme ale museli rozhodnout tak, jak jsme rozhodli,“ odůvodnil rozsudek soudce Jiří Vacek. Rozhodnutí soudu však není pravomocné. Státní zástupkyně se proti verdiktu na místě odvolala. Případem se tak bude zabývat Vrchní soud v Praze.

V okolí byl známý jako dealer

Naprostou většinu obžaloby Langer nerozporoval. Během vyšetřování se prokázalo, že minimálně ve 150 případech prodával zejména v Hradci Králové marihuanu. Několikrát prodal nebo také zdarma podal svým přátelům i extázi. Podle jednoho ze svědků byl Langer ve svém okolí známý jako dealer. „Ve škole se stalo známé, že se od něj dá koupit marihuana. Slyšel jsem, že se od něj dá sehnat i extáze,“ řekl svědek. Tomáš Langer přitom studuje výběrové gymnázium, má dobré studijní výsledky a chystá se na maturitu. Po ní by rád zamířil ke studiu na lékařskou fakultu.

Od propuštění z vazby je Langer čistý

Že je její syn drogový dealer, nevěděla podle svých slov ani jeho matka. Dozvěděla se to až od policie. Od doby, kdy se vrátil z vazby, podstupuje pravidelně testy krve a moči. „Hrozně lituju prvního dne, kdy jsem vzal drogy. Od propuštění z vazby chodím na testy, abych ukázal, že drogy v mém životě skončily. Jediné, co mi přinesly, bylo tohle hrozné neštěstí,“ řekl Langer před soudem. Státní zástupkyně ve své závěrečné řeči upozornila, že ke změně chování došlo až po spáchání závažného trestného činu a třech měsících za mřížemi. „Kdyby se to tak nestalo, jsem přesvědčena, že by dodnes středoškolákům v Hradci Králové distribuoval drogy,“ řekla.

Výstraha pro mladé studenty

Na soudní jednání se přišly se svými učiteli podívat i tři třídy středoškoláků. Soudce po vynesení rozsudku řekl, že doufá, že tento tragický případ nezodpovědného chování mladého muže poslouží i jako výstraha pro všechny, které by napadlo experimentovat s drogami. Vyrovnat se s následky svých činů bude podle soudce muset i sám Langer. „Neměl přílišnou úctu k životu a zdraví ostatních lidí. Věděl, že zakázané drogy ničí zdraví lidí. Dnes se kaje, rok předtím se ale choval, jakoby mu patřil svět a drogy patřily k životu. Nepatří,“ zdůraznil Vacek.

K úmrtí devatenáctiletého mladíka došlo loni v červnu. Parta kamarádů se sešla na studentském bytě a Langer všem nabídl dávku extáze. Bez jeho vědomí požil zdravotně postižený mladík výrazně vyšší dávku drogy než ostatní. Ačkoliv mu bylo zle a později kolaboval, parta kamarádů s ním vyrazila do hospody v centru města. Sanitku zavolal až jeden z hostů. O devět hodin později mladík zemřel.