Život na útěku je nákladný, složitý a nebezpečný. Přesvědčil se o tom i podvodný fakturant Josef Košťál. Dva roky se skrýval před zákonem. Pak v lednu 1994 vylovili jeho mrtvolu z pražské části Vltavy a policie případ uzavřela.



Chyba lávky! Ztotožnění ohořelé a prostřílené mrtvoly, nalezené v červenci 1996 u jednoho hřbitova na Jičínsku, ukázalo, že teprve nyní leží na pitevním stole skutečné Košťálovo tělo. Kdo byl neznámý utopenec?



Mordparta si s tím hlavu moc nelámala, ta především hledala vraha. Případ už dva roky „spal“, teď se muselo nesnadně navazovat na zpřetrhané nitky.

Kriminalisté předpokládali, že Košťál byl při svých podvodech jen bílý kůň, nastrčený prostředník, a že vysoký zisk shrábl někdo jiný. Tipování možného zaměstnavatele se nakonec ustálilo na jistém Milanu Sztojkovi (nar. 1963) z Náchodska. Vystupoval jako movitý muž, okázale rozhazoval peníze, ale jak se policie snažila rozplést klubko osmi podvodů, spáchaných v roce 1996 na území celé ČR, které vynesly zisk zhruba tři miliony, bylo čím dál jasnější, že Sztojkovo bohatství má kriminální punc. Pachatel sám si časem uvědomil, že příliš riskuje, že pro něj bude výhodnější využívat bílých koníků, prokazujících se vlastním živnostenským listem.



Klíčové pro úspěšné objasnění Košťálovy vraždy bylo, že detektivové dokázali Sztojkovi jeho vlastní trestnou činnost. Když byl v listopadu 1998 odsouzen za organizátorství podvodu k 6,5 roku nepodmíněně, polevila morálka jeho kumpánů. Ani jim nedávala policie pořádně vydechnout, stále jim šlapala na paty…



Jistota, že nebezpečný šéf bude řadu let za mřížemi, povzbudila jednoho komplice k zásadnímu svědeckému vystoupení: „Byl jsem u toho, když Sztojka zabil Košťála!“



Poslední zastávka



Košťál představoval už několik let pro svého zaměstnavatele Sztojku velký problém. Nic na tom nezměnila ani jeho údajná smrt ve Vltavě. Byl to bludný kruh - střídání úkrytů v bytech či chatách někde na samotě, riskantní převozy, kdy náhodná policejní kontrola mohla mít dalekosáhlé následky. Každý den přispíval ke Sztojkovu rozhodnutí: Dobrý kůň - mrtvý kůň!



Navenek Sztojka slíbil Košťálovi, že ho tajně vyveze do Švédska. Aby zajistil kvalitní doklady, musí se ovšem Košťál nějakou dobu skrývat na chatě poblíž Špindlerova Mlýna. Pak už konečně nastanou dny svobody a volnosti s dobrým finančním věnem od mecenáše Sztojky. Cestou do nového úkrytu si ještě připili na nový Košťálův život. Netrval věru dlouho…



Pár minut nato vylákal totiž Sztojka svou oběť z auta a u vrat odlehlého hřbitova jí prostřílel hlavu devíti ranami z pistole ráže 7,65 milimetru!

