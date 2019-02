Přitom kauza je to pěkná, odehrála se v malebné vesničce na Mělnicku ještě za časů sedláků a čeledínů. Příběh ovšem oplývá atributy, vzpírajícími se historickým ohrádkám.



Chcete znát recept na vraždu, recept á la Rettigová? Vezmi metrák lásky, vraž do toho žárlivost, přidej skleničku šnapsu přes míru…

Nezvěstná žena kočího



„Nevíte náhodou o mý ženě?“ zahučel kočí Hořejš, sotva mu podruh Kučírek otevřel. Manželé Hořejšovi, stejně jako vdovec Kučírek, pracovali pro sedláka Šoupala. Každý také obýval malou světničku přímo ve dvoře hospodářské usedlosti.



„Když to nevíte vy,“ opáčil opatrně Kučírek. Hořejš byl velký žárlivec, co pro facku nechodí nikdy daleko. Ale kočí jen smutně zahučel, že včera vypil pár pumprdlíků přes míru: „Moc si toho nepamatuju. Ale kdyby žena byla doma, asi by mně hned vynadala. Podle toho, jak vypadá postel, tak doma zřejmě nespala.“



Útěk před trýznitelem?



Hořejš obešel celou vesnici, byl se podívat na kraj lesa… A večer už zapíjel v hospodě žalost, že mu utekla stará. Hostinský Patočka, náruživý čtenář detektivek, pasoval sám sebe na místní kriminalistickou kapacitu. „Jestlipak jste se podíval do šatníku, Hořejš? To přece dá rozum, že když chce ženská frnknout do světa, vezme si s sebou tu nejlepší parádu!“



Hořejš zamyšleně zahuhlal, že z manželčina šatníku určitě něco zmizelo, krátce na to zaplatil a odešel. To jsou věci, pomyslel si zhrzeně hostinský. Teď, když by mohl Hořejš pít až do aleluja, jde domů jako schlíplej pes. Přitom se svou ženu něco natrápil!



Prvním podezřelým manžel



Přibližně po deseti dnech dostala okresní pátračka v Mělníku echo, že v obci Skružice je od 14. dubna roku 1947 pohřešována dvaatřicetiletá Marie Hořejšová a že její manžel má možná s jejím zmizením něco společného.



Po čase vstoupili do hry i civilně odění pánové z pražské kriminální centrály. Většina lidí z vesnice jim řekla, že mockrát slyšeli Hořejšovou lamentovat, že má toho svého spiťara dost a že od něho uteče. Tím ale shoda končila: zatímco jedni byli ochotni přísahat, že by to Hořejšová nikdy neudělala, druzí se spontánně divili, proč už to neudělala dávno.



Záchytný bod: šatní skříň



Hostinského Patočku by určitě potěšilo, kdyby viděl, jak pán z kriminálky s poněkud legračním jménem Zahrádka - za pomoci selky Šoupalové, protože ženská si spíš všimne - prohlíží skromný šatník Marie Hořejšové.



Chybí něco? „Jo. Ale nejde mi do hlavy,“ odpověděla Šoupalka, proč si Hořejšová s sebou vzala pouze pár ubohých hadříků a nejlepší šaty, co nosila jen v neděli, tady nechala. „To přece žádná ženská nikdy neudělá,“ tvrdila Šoupalka.



(dokončení za týden)

VIKTORÍN ŠULC