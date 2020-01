Ačkoliv dvakrát do měsíce kontrolují správci Krkonošského národního parku s policisty nelegální vjezdy na území KRNAP, stav se nezlepšuje. Na horách stále řádí piráti na skútrech. Před dvěma týdny jedna partička najížděla svými stroji na strážkyni národního parku, která se je snažila zastavit a vykázat z míst, kde neměli co dělat.

Situace zašla daleko, Správa KRNAP proto zvažuje podání trestního oznámení. Podle mluvčího Krkonošského národního parku Radka Drahného se takový případ občas přihodí. „Je to o lidech, tak jako u všech činností. V anonymitě se chovají jinak, někteří jsou agresivní, namachrovaní,“ poznamenal.

Nelegální jízdy jsou dlouhodobým nešvarem

Nelegální jízdy se týkají vyznavačů adrenalinu, nikoliv boudařů, kteří vozí na skútrech a rolbách zásoby do horských chat a mají k tomu platné povolení k vjezdu do národního parku. Porušují nejen zákaz vjezdu do národního parku, ale vjíždějí i na území, kde se ani pěší nemohou pohybovat ve volné krajině. Vjíždí také do upravených běžeckých stop a sjezdovek.

„Nelegální vjezdy do národního parku jsou přetrvávající nešvar, který roste s možností lidí zakoupit si takový stroj. Před dvaceti lety měl skútr leda boudař, který s ním dvakrát denně zajel pro pečivo a zásoby, dnes si ho sem přiveze na víkend parta mladých frajerů, aby se na horách vyřádila,“ podotkl Drahný.

Správci národního parku ve spolupráci s policisty vyjíždějí na kontroly nelegálních vjezdů na udání nebo na konkrétně zvolené místo, kde kontrolují projíždějící vozidla, rolby, skútry. „Pokud zjistí nedostatky, ať porušení dopravních předpisů nebo zákona o ochraně přírody a krajiny, vjíždění bez povolenek, pak situaci řeší. Pokuty jsou na místě do 10 tisíc korun, v případě zahájení správního řízení se pokuta stanovuje podle závažnosti přestupku a místa. Může být do výše několika desítek tisíc korun,“ upřesnil mluvčí národního parku.

Vedle porušování zákona znamenají skútraři problém pro ostatní návštěvníky hor, ohrožují rychlou jízdou běžkaře, skialpinisty, lyžaře. Hluk, který stroje vydávají, je slyšet široko daleko v přírodě a ruší živé organismy, které v horách žijí. „Pokud jezdí v době jako nyní, kdy sněhu není mnoho, po vyfoukaných loukách, můžou poničit vegetaci, přikrytou sněhem,“ upozornil Radek Drahný.

Pokud má skútr státní poznávací značku, může jezdit po silnicích a cestách, které jsou určené pro běžný provoz motorových vozidel. Bez povolenky, vydávané Správou KRNAP, nesmí vjet do lokalit, kam motorová vozidla nemají právo vjezdu. Povolení získávají nejčastěji majitelé nemovitostí a nájemci a například také záchranáři, energetici, plynaři, správci území.