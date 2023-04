Do domu v Hradci se dobýval neznámý opilý muž, prý v něm přespal a ztratil se. Dítě, které měl s sebou, ani neznal.

Ilustrační foto. | Foto: pixabay.com

Notně opilý, dezorientovaný a také agresivní byl muž, se kterým měla ve středu dopoledne co do činění Městská policie v Hradci Králové.

"Operační pracoviště městské policie přijalo okolo deváté hodiny dopolední žádost o vyslání hlídky. Oznamovatel uvedl, že se do domu dobývá neznámý muž, který má u sebe malou holčičku a tvrdí, že zde bydlí. On však dítě ani jeho nezná," uvedla k případu mluvčí hradeckých strážníků Eva Kněžourová.

Muž nehnutě ležel na zemi, byl už promodralý. Do života ho vrátila srdeční masáž

Domluvit se s oním mužem nebylo jednoduché, jak hlídka zjistila hned po dojezdu na místo. Byl opilý a začal být i agresivní. A holčičku, která se k němu připojila, ani neznal.

"Hlídce sdělil, že se s její matkou seznámil včera na nějakém večírku, a poté se k ní šel vyspat. Ráno se probudil a chtěl si dojít koupit cigarety. „Tohle dítě“, které bylo v bytě, se k němu přidalo. Nyní však zjistil, že nenajde cestu zpátky a ani neví, jak se žena, u které spal, jmenuje. Holčička si cestu domů také nepamatovala," vylíčila dále mluvčí strážníků.

Sto tisíc, nebo vás vyhodím do povětří. Muž vydíral policii, skončil ve vazbě

Ti se pokusili po okolí zjistit, zda ji někdo nezná. "Když se jim to nepodařilo, byly na místo přivolány pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí, které si děvčátko předškolního věku převzaly do péče. Až v odpoledních hodinách se matka pro dítě na Orgán sociálně-právní ochrany dětí dostavila. Zde bude mít jistě co vysvětlovat," dodala Kněžourová.