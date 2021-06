Třicetiletý Gabriel Nagy má za sebou dost bohatou trestní minulost. Poprvé byl podmínečně odsouzen v době, kdy mu ještě nebylo ani 18 let. Od svých 20 let už z vězení nevyšel. Odpykával si tresty za loupeže či úmyslně založený požár na ubytovně.

V roce 2012 na spícího spoluvězně vylil dva litry vroucí vody z rychlovarné konvice, a pak ho mlátil násadou koštěte. Za těžké ublížení na zdraví dostal šestiletý trest. V roce 2017 se pak brutálním způsobem pokusil ve Valdicích zabít jiného spoluvězně. Spícímu spoluvězni se pokusil zapíchnout lžíci do oka a následně ho mlátil půlmetrovou tyčí. Za pokus o vraždu dostal 13 let a propuštěn měl být na konci roku 2033. Teď se mu vidina propuštění opět vzdálila. Za loňské napadení bachaře ve Valdicích dostal další trest na šest a půl roku.

Gabriel Nagy byl už dříve sedmkrát soudně trestán. Na kontě má i 22 kázeňských trestů ve vězení. V něm je nepřetržitě už 10 let. Vyjít by měl v roce 2040.

Gabriel Nagy se ke všem činům přiznal. Neoblíbenému bachaři nejdříve opakovaně vyhrožoval zabitím a loni v červnu se ho pak pokusil bodnout upraveným příborovým nožem. Příslušník vězeňské služby naštěstí díky rychlé reakci stačil uskočit.

Nagyovi hrozil i výjimečný trest

Státní zástupkyně Lenka Faltusová původně Nagyho žalovala z pokusu o vraždu. Vzhledem k jeho trestní minulosti mu hrozilo 15-20 let, případně i trest výjimečný. U hlavního líčení nakonec ale souhlasila se změnou právní kvalifikace na pokus o těžké ublížení na zdraví, kde je trestní sazba od 5 do 12 let. Vzhledem k doznání Nagyho se nakonec soud rozhodl udělit trest spíš při spodní hranici sazby. Státní zástupkyně i obhájkyně se na místě vzdaly práva na odvolání. Rozsudek hradeckého je tak pravomocný.

Vraždit prý nechtěl, šlo mu o televizi

Důvod, kvůli kterému napadl Nagy vězeňského vychovatele a jemu i dalším kolegům vyhrožoval smrtí, je zarážející. „Chtěl jsem se domoci nové televize nebo přemístění do jiné věznice. S tím vychovatelem jsem neměl problém, šlo mi jen o tu televizi, nechtěl jsem ho ale zabít,“ vysvětloval své pohnutky obžalovaný. Ve Valdicích byl opakovaně kázeňsky trestán za sebepoškozování, napadání spoluvězňů nebo ničení majetku. Ve věznici v Horním Slavkově nyní funguje bez problémů. „Tady mám na cele moderní televizi a 43 programů. Toho, čeho jsem chtěl dosáhnout, jsem dosáhl. S příslušníky vězeňské služby tady vycházím dobře,“ řekl soudu Nagy a dodal, že navzdory toho svých dřívějších činů lituje. Po pondělním rozsudku je jasné, že mu poslední trest vyprší až v roce 2040. „Budu se snažit udělat maximum, abych se už k soudu nedostal, chtěl bych se usadit, založit rodinu a trestné činnosti už se vyhnout,“ dodal Gabriel Nagy.

„Zvolil jsem špatné jednání a lituju toho. Všem jsem se upřímně omluvil dopisem. S tím vychovatelem jsem neměl problém, šlo mi jen o tu televizi.“ Gabriel Nagy.

Jste přísná, ale spravedlivá, napsal státní zástupkyni

Předseda senátu Miroslav Veselský a státní zástupkyně Lenka Faltusová si s Gabrielem Nagym už v minulosti zažili zajímavé věci. V roce 2018 před soudním líčením poté, co se pokusil zabít svého spoluvězně, vedl se soudem hodně zvláštní korespondenci. V dopisech se odkazoval na slavnou knihu Pán prstenů. Pod pohrůžkou zabití žádal, aby jednání v jeho případu bylo zrušeno. Sám sebe prohlásil za Saurona, pána Temné věže, předsedu senátu Miroslava Veselského nazýval Gandalfem a státní zástupkyni Lenku Faltusovou označoval za „elfí královnu“. Později se za to omluvil. „Bylo to vyventilování vzteku na paní státní zástupkyni, která je hodně přísná a kontroverzní,“ vysvětloval u soudu v roce 2018. Tentokrát se k soudci i státní zástupkyni choval Nagy celou dobu slušně. „Vím, že jste přísná, ale spravedlivá," uvedl na adresu státní zástupkyně.