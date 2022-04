Lapen na Náchodsku: Pod drogami, s bouchačkou a narkotiky vyrazil Polák do Čech

Muž bez nervů, lehkovážný blázen nebo riskující hazardér? Těžko říci, jaké označení by se hodilo na 43letého Poláka, který vyrazil ze své domoviny do Čech v černém voze Škody Superb. Na tom by nebylo nic tak mimořádného, kdyby v autě nevezl nelegální zbraň, střelivo, stovky tablet, z nichž se může vyrábět pervitin a sám muž za volantem byl pod vlivem drog.

