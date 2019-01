Havlíčkův Brod - Pacienti psychiatrické léčebny napsali, že Jakub mohl žít, pokud by se Novák léčil.

Pohřeb Jakuba Šimánka. | Foto: DENÍK/Libor Plíhal

„Tímto Vás vyzývám, abyste se dostavil neprodleně do nejbližší sexuologické léčebny. Jsem si vědom toho, že to nemáte lehké. Nikdo Vás nechce vyslechnout, bojíte se na někoho obrátit o pomoc, stydíte se za svou sexualitu. Pomyslete ale na vaše možné oběti, na jejich celoživotní utrpení,“ napsal jeden z pacientů sexuologického oddělení Psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě.

Vzkaz je reakcí nejen na vraždu Jakuba Šimánka, z níž je obviněn sexuální deviant Antonín Novák. Deník má k dispozici dopisy od čtyř pacientů a všichni se shodují na tom, že devítiletý Jakub mohl žít, pokud by se Novák nevyhýbal léčbě.

„Já jsem se také kdysi dopouštěl zneužívání dětí. Dělal jsem to tak, že jsem se na ně tlačil v přeplněných tramvajích,“ popsal jeden z pacientů. Nedokázal se nikdy překonat a zajít k lékaři. Dodnes ho to mrzí. „Později jsem zneužil děti agresivnějším způsobem. Kdybych tehdy překonal svůj stud, tak dnes ty děti nemusely mít psychické problémy, co mají, a já bych nebyl odsouzen,“ říká otevřeně.

Přesně toho se dopouštěl i Novák, který kromě Jakuba Šimánka zneužil další chlapce v Havlíčkově Brodě a Olomouci. Dosud se ale nikdo z nich nepřihlásil, přestože je k tomu policie vyzvala. Možná, že kdyby to udělali hned poté, co na ně Novák sahal, mohl Jakub žít.

Podle sexuoložky Želmíry Herrové je sexuální deviant na veřejnosti prakticky nerozpoznatelný. „Může to být dobrý otec od rodiny, ale sexualita nakonec převálcuje jeho vůli,“ upozorňuje.

„Také jsem si myslel, že vše vyřeším sám, a měl jsem zbytečný stud. Nejenže jsem nic nevyřešil, ale moje sexuální kontakty mimo zákon vyšly najevo a pak už bylo pozdě,“ napsal jiný pacient.