„Svého činu lituji, nemělo se to stát. Prosím své děti a kamarády o odpuštění,“ uvedl Pavel K. v závěrečné řeči.

Tragická událost se stala v noci na neděli 10. dubna letošního roku. Jak uvedla státní zástupkyně Lenka Faltusová, vražda nastala po předchozím požití alkoholických nápojů a po vzájemné slovní a fyzické rozepři v předsíni rodinného domu v nepřímém úmyslu usmrtit.

„Obžalovaný manželku napadl údery pěstí do hlavy, ona následně nekontrolovaně upadla a hlavou se udeřila o zeď a o podlahu, kde zůstala ležet. V útoku pěstmi pokračoval i na zemi a dále poškozenou rdousil oběma rukama na krku do okamžiku, kdy poškozená přestala jevit známky života,“ popsala událost Faltusová.

O vraždě jsme již psali:

Ženu v Letohradě manžel zardousil a zakopal. Za útokem stál alkohol a žárlivost

Následkem tohoto útoku žena na místě zemřela, příčinou smrti bylo zardoušení. Pavel K. poté vykopal jámu nedaleko společného rodinného domu, do které tělo poškozené ukryl. Na trestu se domluvila státní zástupkyně s obhájcem obžalovaného Jiřím Lukášem. Jejich dohodu posvětil předseda senátu Roman Drahný. Za tragédii nemohla žádná duševní choroba obžalovaného, ale dlouhodobé partnerské neshody.

„Čin spáchal obžalovaný v silném rozrušení,“ řekla v závěrečné řeči Faltusová.

Polehčující okolnost je podle ní řádný život a lítost obžalovaného, proto navrhla trest 8 let – tedy pod spodní hranicí - muži hrozilo 10 až 18 let. Děti podle obhájce Lukáše svého odsouzeného otce podporují a nechtějí ho zavrhnout. Navštěvuji ho a jsou připraveni se mu nadále věnovat. U soudu nebyly, i když nejstarší dcera to měla v plánu, ale kvůli nemoci nakonec nepřišla.

Vyhlášení rozsudku nad mužem obviněným z vraždy manželky v Letohradu:

Zdroj: Martin Alt

Podle šéfa krajské kriminálky Milana Šimka obžalovaný nejdříve tvrdil, že svou ženu naposledy viděl v sobotu 9. dubna 2022 na sportovní akci. V neděli ji prý neviděl a nijak zvlášť se po ní nesháněl.

„V pondělí ráno ji pak ale začaly postrádat kolegyně z práce a on nakonec přišel na policii oznámit zmizení své ženy,“ řekl Milan Šimek. Policisté si však všimli nápadného zranění, které měl muž na obličeji. „Během výslechu uváděl různé skutečnosti a verze postupně upravoval,“ popsal Šimek první hodinu výslechu. Po několika hodinách se muž nakonec k činu přiznal. Na svoji ženu, s kterou měl tři děti, vystudovaný inženýr zaútočil po neshodách, které mezi manželi panovaly již delší dobu.

Nebyla to jediná letošní vražda na Orlicku:

Vraždu ženy v Lanškrouně muž promýšlel. Napadl ji ve spánku sekáčkem na maso

„Na sobotní akci měl muž pocit, že se mu jeho žena dostatečně nevěnuje. Začala mezi nimi potyčka, která pokračovala také doma. Žena ho pak uhodila do obličeje,“ řekl Šimek. Muž podle své výpovědi následně manželku udeřil do hlavy a pak ji škrtil. Právě zardoušení mělo být podle předběžné lékařské zprávy příčinou úmrtí. Sílu útoku dokládá skutečnost, že pitva ukázala na zlomeniny hrtanových chrupavek. Muži následně došlo, jakého činu se dopustil.

„Napadlo ho, že tělo ženy zakope. Vykopal proto hlubokou jámu nedaleko jejich domova,“ popsal Šimek. Muž měl pak doma uklidit, svršky spálit a pokračovat v konzumaci alkoholu až do neděle. Podle Šimka se jednalo o bezproblémové manželství, které trvalo 39 let. Soužití se prý začalo komplikovat až posledních 10 let.

„Přispěl k tomu alkohol, který konzumovali oba,“ uvedl kriminalista Šimek.