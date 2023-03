Manželé V. K. a J. K. se ji podle obžaloby pokusili získat pokoutně, a proto nyní stojí před Krajským soudem v Hradci Králové. Paní hrozí osmiletý trest, pánovi jeden rok za mřížemi.

Jejich syn už odsouzen byl, za podvody dostal sedm a půl roku natvrdo.

Státní zástupce Radek Soukup jej obvinil, že v letech 2011 a 2012 připravil o peníze či auta dvacítku lidí a firem. Pod záminkou výhodného nákupu a následného prodeje aut si například od dvou mužů vypůjčil 6,5 milionu korun. Věřitelé však přišli o auta i peníze.

Jedné společnosti slíbil, že jí dodá atraktivní vozy, které má k dispozici, protože jejich nájemci nezaplatili leasing. Na nákup si od firmy vzal 2,3 milionu korun. „Peníze použil pro vlastní potřebu a vozy nedodal," řekl žalobce.

Kromě toho si muž sjednával statisícové půjčky, za něž měla být zástavou vozidla, o nichž tvrdil, že patří jeho tehdejším společnostem Auto D+B nebo Autocentrum Pardubice. Půjčky však nesplatil a věřitelé nedostali ani vozy, protože mu nepatřily. Přišli tak o dva miliony korun.

Státní zástupce upozornil, že D. K. musel vědět, že půjčky nemůže splatit. V té době měl totiž další milionové dluhy.

D. K. řekl, že všechny půjčky splatil a auta, která dával do zástavy, vždy patřila jeho společnostem. Nesrovnalosti prý způsobili jeho nedbalí zaměstnanci a jednatelka, které firmu prodal.

Soud mu však neuvěřil.

Půl milionu, tolik nabídli za svobodu

Jakže je propojen případ manželů s jejich synem? Samozřejmě rodinnými pouty, ale podle státního zástupce také sumou, již nabídli za propuštění potomka z vazby.

Jde o půl milionu korun. „To je důležité," řekl žalobce Radek Soukup. 300 tisíc mělo prý jít z úspor prarodičů a dvě stě z fondů rodiny. A právě těch tři sta tisíc je suma, kvůli níž jsou nyní manželé obžalováni.

Naházeli totiž do sběrných boxů několika bank platební příkazy, jež jim přinesly tři sta tisíc korun. Z účtů lidí, kteří podle nich dlužili jejich potomkovi peníze. Poškození aspoň podle policistů a obžaloby to však vidí, poměrně logicky, naprosto opačně. Manželé jsou obviněni, že se pokusili získat ze tří účtů 800 tisíc korun. Podařilo se jim převést celkem 300 tisíc. Paní V. K. měla zařídit uložení platebních příkazů do schránek bank v Pardubicích, Praze i Teplicích, její manžel poté vybral ze svého (nepoužívaného) účtu získanou sumu. (fej)