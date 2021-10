Celkem v 16 případech během necelých tří měsíců se vloupaly do cizích sklepů dvě mladé ženy z Hradce Králové. Ženy ve věku 20 a 22 let se podle policistů zaměřily zejména na krádeže jízdních kol. Těch měly dohromady odcizit celkem 15.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.