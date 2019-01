Hradec Králové - V zákazu vjezdu stálo v sobotu odpoledne vozidlo Ford Focus, ve kterém seděli dva muži. Po spatření vozidla městské policie se řidič rychle rozjel.

Mladý řidič přistižený pod vlivem drog. | Foto: Městská policie Hradec Králové

Odbočil do vedlejší ulice, kde jen těsně minul parkující vozidlo. Hlídka ho následovala a za pomoci světelného znamení dala muži za volantem pokyn k zastavení. Z vozu vystoupili dva mladíci.

Ti po chvíli výmluv přiznali, že ve voze schovávali balíčky marihuany a přitom nedávali pozor na silnici a málem narazili do zaparkovaného vozu.

Dechová zkouška jim alkohol neprokázala, test na omamné látky byl však pozitivní na přítomnost amfetaminu. Mladíci ve věku 19 a 20 let byli přidáni Policii ČR. (knž)

Před nástupem do vězení chtěl ještě vonět

Hradec Králové - Ostraha obchodního centra sledovala muže na vozíku. Projížděl mezi regály obchodu a pod bundu si schovával drogistické zboží. Za pokladní zónou ho ostraha obchodu zadržela a přivolala městskou policii. Ta na místo dorazila a po muži požadovala nějaký průkaz.

Pětatřicetiletý muž u sebe ale neměl průkaz totožnosti, ale sdělil, že bydlí nedaleko a má ho doma. Hlídka ho doprovodila do místa bydliště. Dveře od bytu byly zcela otevřeny.

Muž strážníkům vysvětlil, že byt má otevřený schválně, protože ztratil klíče a náhradní nemá. Po kontrole totožnosti se ukázalo, že má brzy nastoupit do výkonu trestu.

Dotazem na Policii ČR operační důstojník městské policie zjistil, že muž je podezřelý ze spáchání trestného činu krádeže. Hlídka muže předala k řešení státní policii. (knž)

Paličatý kůň vystoupil na křižovatce z boxu

Hradec Králové - Na křižovatce v centru města zastavilo vozidlo s přepravním boxem pro koně. Zvíře okamžitě využilo příležitosti a rychle z boxu uteklo. Jeho majitelka tedy požádala městskou policii o pomoc s odchycením. Operační důstojník na místo poslal odchytáře městské policie a zároveň požádal o příjezd také veterinárního lékaře. Koně se majitelce sice podařilo chytit, paličaté zvíře však odmítalo nastoupit do boxu. Veterinář mu aplikoval uklidňující injekci. Ani po opakované dávce se ho však do vozu nepodařilo dostat. Na doporučení lékaře byl kůň odveden na klidnější místo. Tam se zklidnil a nastoupil do přepravního boxu. (knž)

U Sadové bourala kvůli ledovce čtyři auta

Hradecko - Blízko obce Sadová nedaleko Hradce Králové měli problémy hned čtyři řidiči osobních aut. V neděli kolem půl sedmé večer tam vyráželi profesionální hasiči z Hořic a podnikoví hasiči ČEPRO Cerekvice. Vozidla havarovala nezávisle na sobě a podle hasičů byla na vině kluzká silnice. Zranění si odnesli hned čtyři lidé, všechny odvezly sanitky do nemocnice. (kut)