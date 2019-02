Hradec Králové – Šest a půl roku ve věznici s ostrahou udělil v pátek krajský soud mladíkovi, který loni v září znásilnil na Orlickoústecku jedenáctiletou dívku. Státní zástupkyně Lucie Žabková upozornila, že muž zneužil psychického postižení, kterým dívka trpěla a které jí znemožnilo účinně se bránit.

Budova Krajského soudu v Hradci Králové. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ David Taneček

Třiadvacetiletý Miroslav Červeňák popřel, že by dívku znásilnil. „Bylo to zcela dobrovolné," řekl u soudu. Dívka mu prý říkala, že ho miluje. Připustil, že holčičku i její rodiče znal, protože bydleli v jednom domě, nevěděl však, kolik je jí let.

Soudci jeho obhajobu neuznali. Kromě vězení mu také uložili, aby dívce zaplatil 1,12 milionu korun.

Rozsudek zatím není pravomocný. Červeňák i státní zástupkyně si ponechali lhůtu k podání odvolání.