Mladík přiznal sérii sexuálních útoků, požádal soud o léčbu

Hradec Králové – „Bylo to silnější než já. Občas mám prostě chvíle, kdy se mi zatmí před očima, v hlavě mi to přeskočí, a chci sex," omlouval své jednání z minulých tří let dvacetiletý Lukáš Dýma.

Mladík se v pondělí začal u hradeckého krajského soudu zpovídat ze dvou sexuálně motivovaných trestných činů, znásilnění a pohlavního zneužívání. Podle spisu se činů měl dopustit v letech 2009 až 2012 postupně na pěti dívkách, svých kamarádkách. V době činu bylo jeho obětem od 14 do 23 let. „Ne všechno bylo tak, jak je v obžalobě" Mladík před tribunálem působil zaskočeně. Jeho stísněnost ještě umocňoval těkavým rozhledem po soudní síni. Nakonec odmítl vypovídat. „Téměř ke všemu se doznávám. Jen k jednomu bodu obžaloby mám výhrady," sdělil soudu Dýma, poté usedl na lavici obžalovaných a poslouchal předsedu senátu Miloslava Ježka, který přečetl mladíkovu výpověď učiněnou v přípravném řízení. „V prvním skutku mi je kladeno za vinu, že jsem tu dívku přinutil k sexu násilím. Tak to ale nebylo," uvedl Dýma do protokolu a začal popisovat anabázi svého sexuálního dobrodružství s třiadvacetiletou dívkou. „Nebyl to tak brutální útok. Od začátku mi dávala najevo, že chce se mnou spát. Měl jsem už něco vypito. Najednou mi v hlavě přeskočilo, svalil jsem ji na zem a začal osahávat a svlékat," uvedl mladík na policii s tím, že se dívka ze začátku nebránila. „Bránit se začala až po chvíli. Když došlo k mému vyvrcholení, uvědomil jsem si, že jsem udělal něco špatně. Ještě ten den jsem se ji za své chování omluvil," řekl Dýma. Do policejního protokolu také několikrát uvedl, že všechny jeho útoky byly v afektu. „Něco mně přecvakne v hlavě a musím pokračovat až do vyvrcholení," uvedl muž, který rovněž několikrát poprosil soud, zda by mu nenařídil sexuální léčbu. „Chci nějakého psychologa, který se mi podívá do hlavy," prosil Dýma o pomoc. Dodal, že „přecvaknutí" v hlavě měl i v druhém případu, kdy se pokusil znásilnit teprve patnáctiletou kamarádku. „Vůbec jsem nevěděl, že ji nebylo patnáct. Ani zde nebyl můj útok nijak brutální," uvedl Dýma. Dodal, že útok se udál v době, kdy dívku potkal ve městě. „Nabídl jsem ji, že ji doprovodím domů. Když jsme byli u ní u baráku, zase mi to nějak v hlavě přecvaklo a prostě jsem ji chtěl. Jen jsem ji osahával, ona mě okřikla, tak jsem toho nechal. Nevím tedy, proč teď říká něco jiného," podivil se mladík nad slovy dívky, že ji měl donutit k jeho uspokojení ve výtahu. Stejný údiv projevil i při dalším skutku, který mu klade za vinu, že na poli zneužil čtrnáctiletou dívku. „Nic takového se nestalo, šla se mnou dobrovolně. Když jsme byli na místě, začala se najednou svlékat a říkala mi, ať se jí poddám," uvedl Dýma do protokolu. „Nejsem prasák, jsem nemocný" U soudu poté uvedl, že nechápe, proč s obviněním dívky vyrukovaly až několik měsíců po údajném znásilnění. K dalším dvěma děvčatům se pak mladík odmítl vyjádřit. Řekl jen, že vše bylo dobrovolné. „Když jsem viděl, co dívky řekly do protokolu, omdlel jsem. Nechápu, že ze mě udělaly takového prasáka. Četl jsem na sebe znalecký posudek a už vím, že jsem nemocný," prohlásil u soudu s tím, že se za své jednání vůči dívkám hluboce omlouvá. Lukáš Dýma je ohrožen sazbou od pěti do dvanácti let.

Autor: Petr Vaňous