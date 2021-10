Třiadvacetiletý muž z Trutnovska byl prvně přistižen za volantem již v roce 2016, za což nesměl řídit do konce roku 2021. Zákaz mu byl za opětovné řízení prodloužen o jeden rok. Během posledního měsíce včetně středečního případu byl za volantem přistižen celkem čtyřikrát. U těchto případů je však vyšetřování ukončeno, ale není vyřčeno odsouzení. Za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání hrozí až dva roky za mřížemi.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.