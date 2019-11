A samozřejmě se kromě pátrání po neznámém pachateli porozhlédli také v řadách recidivistů. Proto jim nakonec v síti uvízl teprve 24letý mladík z Hradce Králové, v minulosti však již několikrát odsouzený za majetkovou i násilnou trestnou činnost, toho času dokonce v podmínce.

Vyšetřovatel hradeckých kriminalistů mu na základě provedených šetření a získaných důkazních materiálů v současné době klade za vinu 26 skutků, spáchaných ve 14 jednáních v době od 25. 7 do 7. 11. 2019 převážně na Hradecku, Náchodsku, Trutnovsku ale i Pardubicku. V průběhu těchto pěti měsíců si stačil přivlastnit (a dále rozprodat) věci za bezmála 240.000 korun. Dalších 12 000 škody mu policisté přičetli za poškozené zámky a interiéry domů. Z výsledků vyšetřování plyne, že mladý muž s úmyslem odnést si cizí věci vnikal v různých denních i nočních hodinách do společných prostor domů, pak za pomoci přineseného nářadí vnikl do kolárny, sklepní kóje nebo bytu. Odtud si odnášel jízdní kola, přičemž si vybíral ta kvalitnější, doplňky na kola, elektrické i jiné nářadí, cestovní kufry a další zpeněžitelné předměty.

Vyšetřovatel s ním zahájil trestní stíhání pro přečiny krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci, státní zástupce podal návrh na jeho vzetí do vazby, který soudce přijal. Další průběh vyšetřování, během kterého s největší pravděpodobností naroste jak počet spáchaných krádeží, tak i způsobená hmotná škoda (již nyní sečtená na částku přesahující 250 000 korun), bude obviněný muž sledovat z cely vazební věznice. Už teď mu hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.