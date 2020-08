Na Novobydžovsku zadrželi kriminalisté nožem ozbrojeného muže, který se vydal vykrást pekařství. Loupež si na poslední chvíli rozmyslel a dal se na útěk, avšak do hodiny ho policisté dopadli. Za násilné chování pachateli hrozí až desetileté vězení.

Práce městské policie. Ilustrační foto. | Foto: MP hl. m. Prahy

"Do prodejny přišel mladík se zakrytým obličejem a na obsluhu měl vytáhnout nůž se slovy: „peníze na pult“. Prodavačka mu však žádné peníze nevydala a sdělila mu, že zavolá ochranku. Mladík se zalekl a z prodejny odešel. Kriminalisté však muže dopadli za necelou hodinu a umístili ho do policejní cely. Za užití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci hrozí v případě uznání viny pětadvacetiletému muži trest odnětí svobody na dvě léta až deset let," sdělila policejní mluvčí Eliška Majerová.