VIDEO: Devatenáctiletý mladík přepadl s nožem v ruce kasino v Trutnově

Maskovaný muž se vydal loupit s nožem v ruce do kasina v jednom z trutnovských hotelů. Devatenáctiletého mladíka policisté zadrželi na okraji Trutnova po 40 minutách od oznámení události. Hrozí mu odnětí svobody od dvou do deseti let.

Ilustrační foto | Foto: Alena Šatrová