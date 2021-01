Čtyřletý souhrnný trest udělil v úterý Krajský soud v Hradci Králové Jindřichu Kracíkovi, který v první polovině loňského roku vydíral svou bývalou přítelkyni.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Bezprostředně poté, co se s ním žena rozešla, ji opakovaně vyhrožoval smrtí, pokud mu nedá sto tisíc korun, které prý dříve investoval do společné domácnosti. S úmyslem způsobit ženě újmu na zdraví pak nalil do její lahvičky s očními kapkami kyselinu peroxidu vodíku.