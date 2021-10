Šestačtyřicetiletý muž se dvoustovkou řítil po hradecké dálnici D11 u Dobřenic ve směru z Hradce Králové do Prahy krátce před 20. hodinou. Policisté následně řidiče z Prahy zastavili a podrobili ho dechové zkoušce. Ta prokázala, že muž před jízdou žádný alkohol nepil. Řidič se nyní bude zpovídat správnímu orgánu, kam přestupek překročení rychlosti o 70 km/h policisté oznámí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.