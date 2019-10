Co je uvnitř plastových nádrží o objemu tisíc litrů nyní zjišťují chemici. Podle prvních analýz jedné z nich jde o kyselinu sírovou. Naštěstí nedochází k úniku chemikálií do ovzduší nebo půdy a místním nehrozí bezprostřední nebezpečí.

Objekt, kde nádrže stojí si pronajímá muž, který údajně podnikal. Mezi místní nechodí.

Podle vyjádření obyvatel tvrdil, že jsou barely prázdné. Před čtrnácti dny je ovšem zaházel slámou. Skladiště za domem bylo ale zdejším lidem podezřelé už dávno.

„Věděli jsme o tom. Policii říkal, že si myslel, že nádrže jsou prázdné. Až když zjistil, že nejsou, tak mu prý slíbili, že si barely odvezou,“ říká k výpovědi muže, který se zdržuje v Budčevsi přibližně dva roky, starosta obce Marek Nýč.

Po pátečním anonymním telefonátu dorazili na místo jako první celníci, po nich hasiči a kriminalisté.

„V pátek volal celníkům muž, který nechtěl sdělit své jméno. Upozornil na skladované plastové IBC kontejnery, jejichž obsah by mohl způsobit kontaminaci okolí,“ potvrdila mluvčí celníků.

„Proniknout bezdůvodně na soukromý pozemek je v dnešní době složité,“ odpovídá starosta Marek Nýč na dotaz, zda obecní úřad skladiště s barely prověřoval.

„Přišlo nám to divné, až když před čtrnácti dny nádrže zaházel slámou. Psal jsem pak podnět na inspekci životního prostředí, ale do dnešního nikdo nezareagoval,“ stěžuje si Nýč.Má obavy, aby nedošlo třeba k samovznícení nebo průsaku. V blízkosti je totiž vodní zdroj pro vesnici.

Starosta byl na místě šetření celou sobotu, kdy sem dorazila speciální jednotka hasičů z Lázní Bohdaneč, která odebrala vzorky z jednotlivých kontejnerů.

Místo hlídá policie

Okolí domu nyní monitoruje policie. Kriminalisté už kontaktovali nájemce objektu a čekají na výsledky odborné expertízy. Více informací zatím nesdělili.

Barely zůstaly na místě. Jičínský odbor životního prostředí podle tiskového mluvčího radnice Jana Jireše čeká na výsledky šetření kriminalistů. Nutné bude v každém případě sehnat firmu, která zajistí odvoz a likvidaci nebezpečného odpadu.

Odborný asistent Rudolf Andrýs z hradecké fakulty vysvětluje, k čemu by mohlo případně při úniku kyseliny sírové dojít.

„Vše závisí na uniklém množství a koncentraci dané kyseliny. V případě malého objemu by došlo zejména k poškození půdy a půdního ekosystému. Při proniknutí do zdroje pitné vody by mohlo dojít i k ohrožení zdraví lidí. I to ovšem silně závisí na množství a koncentraci uniklé chemikálie. Hrozí zejména poškození sliznic a pokožky vystavených kyselině.“