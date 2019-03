Muž utekl z psychiatrie, na silnici pak „řídil provoz“

Kuriózní případ řešili začátkem týdne hradečtí městští strážníci. Na tísňové lince přijali oznámení o muži, který ohrožuje řidiče, vstupuje do vozovky mezi projíždějící vozidla a bouchá do nich. Ženě, která strážníky zavolala, navíc sdělil, že zde řídí provoz již 110 let.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Při příjezdu strážníků muž zmateně chodil sem a tam a nesrozumitelně pokřikoval. Chvílemi byl i vulgární. Při zjišťování totožnosti začal být agresivní, strkal do strážníků a jednoho z nich poranil v obličeji. Při převozu na služebnu Policie ČR pak muž přiznal, že byl hospitalizován na psychiatrii a z nemocnice utekl. Proto byl po zjištění totožnosti převezen za asistence strážníků k vyšetření do fakultní nemocnice.

Autor: Tomáš Kulhánek