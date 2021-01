V tu dobu v blízkosti procházel muž, kterého zachytila na schodišti Bono Publico kamera městského kamerového systému.

"Žádáme tohoto muže, který by mohl poskytnout důležité informace k objasnění případu, nebo veřejnost, která muže na snímku pozná, aby zavolali na linku 158, nebo se osobně přihlásili na jakékoli služebně Policie ČR," informovala mluvčí hradeckých policistů Iva Kormošová. V případě prokázání viny bude pachateli hrozit za trestný čin znásilnění trest odnětí svobody od 2 do 10 let.