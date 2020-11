Přednostního odebrání vzorku se dožadoval muž, který v minulých dnech dvakrát anonymně volal na odběrové centrum ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. A jeho pracovníkům neváhal pohrozit i použitím střelné zbraně. Kriminalistům z hradeckého územního odboru stačilo pár hodin, aby ho vypátrali.

policie, ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

K odběrovému centru COVID 19 do královéhradecké fakultní nemocnice vyrazilo po přijetí oznámení několik policejních hlídek, které začaly samotné místo, ale i širší okolí fakultní nemocnice střežit. Hlídky měly zajistit maximální ochranu a bezpečí lidem přijíždějícím na odběry i personálu, a to do doby, než bude volající vypátrán.