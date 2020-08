Muž byl pod vlivem alkoholu, při dechové zkoušce nadýchal přes dvě promile alkoholu a skončil v policejní cele. Jakmile vystřízlivěl, začal svého činu litovat. Policejní komisař proti němu zahájil trestní stíhání a obvinil ho z přečinu šíření poplašné zprávy. Muži hrozí až tři roky odnětí svobody.

Bezprostředně po oznámení hrozby výbuchu se na místo rozjely policejní hlídky a z budovy evakuovaly dvacet osob. Objekt prohledal policejní psovod se služebním psem vycvičeným na vyhledávání výbušnin. Provedenou prohlídkou nebyla zjištěna přítomnost žádné výbušniny.

"Při opakovaném hovoru na zákaznickou linku měl muž do telefonu říct, že budovu operátora v Hradci Králové vyhodí do vzduchu. Tento výrok měl doplnit ještě tím, aby všichni odešli pryč, že nechce nikomu ublížit, ale že budovu vyhodí do vzduchu. Jak se později ukázalo šlo pouze o vyhrůžku a v jednání muže sehrála svoji roli také konzumace alkoholu," uvedl policejní mluvčí Lukáš Vincenc.

"Obviněného muže po vystřízlivění podrobili kriminalisté potřebným úkonům a při výslechu uvedl, že celé situace lituje. Vzhledem k tomu, že nemá trestní minulost a jeho jednání by se dalo označit za zkrat, je dále stíhán na svobodě," řekl Vincenc.