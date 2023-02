Do dluhové pasti se dostal dvaatřicetiletý muž na Hradecku. Od různých společností si sjednal půjčky či úvěry za skoro 6 milionů korun, ale protože na splácení neměl, rozhodl se "klín vytloukat klínem".

"Splátky byly nad jeho finanční možnosti. Proto postupně sjednával další zápůjčky s dalšími věřiteli, kterým úmyslně zatajil své závazky. Pod různými záminkami, jako například investice do nákupu bytu, projektu dodávky levnější elektřiny na těžbu kryptoměn, na úhradu rezervačního poplatku na nákup půdních prostor či nákupu nemovitosti, si půjčil od fyzických osob téměř 1,2 milionu korun. Další 1,1 milionu korun si napůjčoval od různých společností. Půjčku splácel další půjčkou. Některým věřitelům půjčené peníze vrátil zpět v plné výši, některým jen z části a někteří do současné chvíle neviděli ani korunu. Dohromady tak všem věřitelům způsobil škodu za téměř 2,2 milionu korun," uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.

Škoda se vyšplhala do značné výše, a tak mu nyní hrozí trest od 2 až do 8 let vězení.