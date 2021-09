Policisté na základě zjištěných skutečností sdělili muži podezření z trestného činu zpronevěra, za což mu hrozí trest odnětí svobody od 1 roku do 5 let.

„Muž v pozici řidiče rozvážel zboží, za které inkasoval peníze v hotovosti, jež měl následně předat do firemní pokladny. Peníze však neodevzdal a se svým šéfem přestal komunikovat,“ popsala případ mluvčí hradeckých policistů Iva Kormošová. Majitel firmy, u kterého byl muž zaměstnán jen pár dní, se proto obrátil na policisty.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.