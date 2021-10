Přestože případ prošetřují policisté ve spolupráci se Státní veterinární správou, tak ani jedna z institucí okolnosti týkající se úhynu desítek kusů zvířat nekomentovala.

„Bohužel nemohu k tomu poskytnout žádné bližší informace,“ odkázala vedoucí oddělení veterinární hygieny Náchod Vladimíra Jarkovská na krajskou sekci Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj. O nic sdílnější nebyl ani její ředitel Aleš Hantsch. „Nebudu to nijak komentovat,“ nechtěl se k případu vyjádřit.

Případ vyšel najevo na základě oznámení dvou obyvatelek obce, které chodí venčit psa kolem hospodářského areálu. Právě odtamtud slyšely zvuky, které spíš než zvířecí připomínaly volání o pomoc.

„Nechtěli jsme tam vstupovat sami, protože na to nemáme oprávnění. Proto jsme povolali veterinárního inspektora a za asistence policie jsme do areálu vstoupili. Tam jsme zjistili, že už není co zachraňovat, protože jsme tam objevili 50 uhynulých prasat, čtyři ovce a jednu krůtu,“ popsal smutný obraz starosta Chvalkovic Miroslav Kališ.

„Z celého stavu se zachovala jediná živá ovce, která byla zřejmě dlouho bez vody a bez píce a vydávala tak žalostné zvuky, že připomínaly lidský nářek," doplnil chvalkovický starosta, že právě to zřejmě slyšely obě ženy, které na vše upozornily.

Na místo pak dorazila hospodářská kriminálka a Inspekce životního prostředí, která ve chlévě zdokumentovala stav a odebrala vzorky na rozbor. Ten má odpovědět na otázku, jakým způsobem došlo k úhynu zvířat. V současné době je případ ve stádiu vyšetřování. I když je to pravděpodobné, tak zatím nelze říci s jistotou, že zvířata uhynula hlady. Kolem zbytečné smrti desítek zvířat je spousta otazníků. Policisté objevili více jak 70 kusů uhynulých zvířat v různých stádiích rozkladu.Zdroj: Policie ČR

„Nevíme, proč ten člověk, který se o zvířata celou dobu staral, najednou ze dne na den se o ně starat přestal. Vypadalo to, jako by ta zvířata různého věku uhynula podle svých fyzických dispozic v rozmezí 14 dnů,“ odhaduje Miroslav Kališ.

U zločinu týrání zvířat v tomto rozsahu zákon stanovuje hranici trestu odnětí svobody až na šest let

Případem zřejmě utýraných zvířat se zabývají policisté.

"Policie v těchto dnech prověřuje právnickou osobu zastoupenou 51letým mužem a 88letou ženou. Ti jsou podezřelí ze spáchání trestného činu týrání zvířat," potvrdila policejní mluvčí Lucie Konečná, která stejně jako zástupce státní veterinární správy nechtěla uvést další podrobnosti. Podle našich informací 51letý muž zastává funkci jednatele společnosti a korespondenční adresu má v Praze. Kromě toho jeho jméno aktuálně působí a působilo ve 14 společnostech.

Veterinář ze Suchého Dolu na Policku Miroslav Kulich se sám ve své praxi setkal s několika případy, které by se daly považovat za týrání, ale nikdy to nebylo nic tak do nebe volajícího. „Řekl jsem vždy těm dotyčným k tomu svoje. Někdy to pomohlo, někdo je nenapravitelný a tam to nepomohlo,“ má zkušenosti za roky praxe, že ne každý se o zvířata stará s péčí řádného hospodáře.

Přesná míra zavinění a okolnosti případu jsou nyní předmětem dalšího šetření náchodských kriminalistů. "U zločinu týrání zvířat v takovém rozsahu pak zákon stanovuje hranici trestu odnětí svobody až na šest let," dodala Konečná.

Případ vyvolal desítky rozhořčených reakcí i na sociálních sítích. „Pokud to je ten, co si myslím, tak jemu prochází už spoustu let všechno. Jestli mu projde i tohle, tak to je už někde opravdu velká chyba,“ stálo v jednom z komentářů.