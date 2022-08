Druhé oznámení přijali cca o 5 hodin později od 32letého muže z Třebechovicka, který se chtěl do svého internetového bankovnictví přihlásit poté, co zadal do vyhledávače název své banky. Do bankovnictví se mu nepodařilo přihlásit. Pak přes aplikaci zjistil, že z účtu odešlo přes 400 tisíc korun.

Doporučení:

- zřídit si mobilní aplikaci internetového bankovnictví (samozřejmě si stáhnout tu pravou);

- do bankovnictví se nepřihlašovat přes veřejné wifi připojení (využívat svoje data nebo svoji soukromou wifi síť);

- zřídit si extra účet pro placení kartou přes internet a mít na něm jen potřebnou částku pro ten konkrétní nákup;

- nakupovat jen u oficiálních distributorů dané společnosti, ale i tak si zkontrolovat internetovou adresu (ikona zámečku, https, falešné odkazy jsou hodně podobné pravým - např. přidání podtržítka, lomítka, písmenka, tečky atd.);

- nemějte přednastavená přístupová hesla do důležitých uživatelských účtů (bankovní účet, e-mail, sociální sítě apod.)



Opětné upozornění:

Celkově internetové bankovnictví střežte jako oko v hlavě. Na ulici také neukazujete kolemjdoucím svoji peněženku a neříkáte PIN ke kartě. Nevěřte a nenechte se zmanipulovat neznámými volajícími. Na druhém konci "drátu" může být kdokoliv. Banka ani policisté případy po telefonu nikdy neřeší. Buď si Vás pozvou na osobní setkání, nebo mají své způsoby ochrany Vašich peněz.

- do internetového bankovnictví se přihlašujte pouze na originálních webových stránkách banky;

- nesdělujte nikomu přístupová hesla ani údaje z platební karty;

- čtěte pozorně autorizační sms;

- neinstalujte si do počítače žádné neznámé programy, hlavně NE program pro vzdálenou správu (v ten okamžik dáváte možnost pachateli, aby si na Vašem počítači dělal, co chce);

- kryptoměnové vkladomaty nejsou žádné bankovní úschovny peněz;

- kvůli záchraně peněz na účtu je absurdní si sjednávat úvěr;

- pokud očekáváte platbu, sdělte pouze číslo účtu.

Policie se setkává s případy, kdy jsou lidé z banky varováni na podezřelou transakci, přesto lidé peníze pošlou. Nebo nikdy neměli kryptoměnový účet, přesto smyšlené legendě podlehnou a nechají si "pomoct" s převedením bitcoinů na peníze. Lidé nejenže přicházejí o své úspory, přicházejí i o půjčené peníze, protože si buď sami nebo pachatel, kterého pustí do bankovnictví, sjednají několikasettisícové úvěry.

Pokud peníze vložíte do bitcoinmatu, nikdy je již neuvidíte. Pokud peníze odejdou na zahraniční účet, také je nikdy neuvidíte. Pokud peníze odejdou na český účet a vzápětí po transakci zavoláte do banky a na Policii ČR, je možné, že se stihne převod zablokovat a peníze se Vám vrátí.