Hradec Králové - Vyděláte, nabízela známým. Stačilo koupit levná eura a pak je se ziskem prodat. Způsobila však škodu přes 9 milionů korun. Za podvody byla žena z Náchodska odsouzena k pětiletému vězení.

Budova Krajského soudu v Hradci Králové. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ David Taneček

Podle svědků je charismatická, umí přesvědčit lidi. To se jí podle všeho podařilo. Jenže… Dopadlo to špatně pro ni i pro její známé, které připravila o velké peníze.

Slibovala, že sežene eura, jedno za vlastně směšných dvaadvacet až třiadvacet korun. Obratem ruky je pak prý prodá se ziskem čtyř až pět korun za jedno. Nestalo se.

Proto půjde Šárka Juhászová z Náchodska do vězení. Krajský soud v Hradci Králové v jejím případu vynesl rozsudek, který jí ukládá pětiletý trest vězení. Navíc musí zaplatit škodu, již svým jednáním způsobila.

Proces začal v červenci a skončil až v minulém týdnu.

Podle obžaloby je škoda 9 milionů korun. Jenže i policisté během vyšetřování mluvili o mnohem vyšší číslech. „Máme informace, že by se celková škoda mohla vyšplhat až na víc než 20 milionů," uvedla před časem mluvčí policie Ivana Ježková.

Tak to není, což má jasný důvod. Mnoho poškozených jsou známí a příbuzní odsouzené ženy. A někteří z nich jí její prohřešky odpustili.

Juhászová brala od důvěřivců peníze, aniž by s většinou z nich sepsala jakoukouli smlouvu nebo potrzení. „Dokázala poškozené tak ovlivnit, že jí absolutně důvěřovali. Poškození u ní vídali velké objemy bankovek, ať už v korunách, nebo v eurech, a to v nich vyvolávalo dojem její solidnosti," popsala mluvčí Ježková. „Netušili ovšem, že peníze, které jim tak ráda ukazovala, patří někomu, kdo již neúspěšně čeká na jejich vrácení," doplnila.

Juhászová při vyšetřování operovala příběhem o jakémsi tajemném muži, který jí levná aura nabídl ze svého dědictví. Před poškozenými o něm však nemluvila. Všem ale pokaždé zdůrazňovala, že jim takhle „dobrý" obchod zprostředkovala jenom proto, že jsou její dobří známí.

„Jednoznačně souhlasím, že mé chování bylo nezodpovědné. S vidinou finančního přilepšení jsem přebírala částky, které se stále stupňovaly. Ale bohužel ten systém byl takový. Bylo to ode mne nerozvážné, lehkomyslné. Nikdy jsem si peníze brát neměla. Všem poškozeným jsem poslala upřímnou písemnou omluvu," kála se před soudem odsouzená.

Hrozilo jí až desetileté vězení, ale nakonec si odpyká poloviční sazbu. Navíc má zaplatit škody. „Jsem připravena pracovat a škodu splácet," slíbila.

Bude to možné? To není jisté. U soudu totiž prozradila, že vlastní půl bytu v bytovce a čtrnáct let staré auto.

Tajemný muž. Výmluva, nebo fakt?

„I já jsem poškozená," řekla Šárka Juhászová u soudu. Ona prý nebyla hybatelem podvodu, za vším stál údajně jakýsi Tomáš Kadlec, který ji oslovil u benzinové pumpy a nabídl jí výhodný obchod s eury.

Peníze měly pocházet z dědictví a nějaký čas prý vše fungovalo. Problém podle odsouzené začal bobtnat až na konci května 2014. Juhászová prý dovezla Kadlecovi 4,4 milionu, jenže on jí za to nedal slíbených 35 tisíc eur. „Asi za hodinu volal, že mu peníze zabavila policie a odposlouchávají nám telefon," popsala u soudu. Kadlec se jí pak už nikdy neozval a neobjevila ho ani policie.