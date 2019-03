Na počínání sprejera policisty upozornil sedmačtyřicetiletý muž. „Podle zjištění zde dosud neznámý vandal z pátka na sobotu pravděpodobně v nočních hodinách (od 22. února 2019 od 21:30 do 23. února 2019 do 8:15) posprejoval oranžovou a zelenou barvou fasádu domu o celkové ploše 150 metrů čtverečních. Nepravidelné obrazce zde vytvořil rovněž na fasádních prvcích v imitaci dřeva, klempířských prvcích, obložkách dveří, zvoncích a balkonu, až do výšky 2,5 metru,“ vypočítala vandalovo počínání policejní mluvčí Lenka Burýšková a dodala, že jednatel poškozené společnosti předběžně vyčíslil škodu na 300 tisíc korun.

Za uvedené jednání hrozí pachateli podle trestního zákoníku trest odnětí svobody až na jeden rok.