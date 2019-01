Náchod - Neobvyklý případ silně opilého řidiče kamionu s návěsem zaznamenali v minulých dnech dopravní policisté v Náchodě.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Iveta Nádvorníková

„V pátek o půl jedenácté v noci ho v Náchodě zastavili pracovníci Celní služby ke kontrole poplatků elektronického mýtného. Celníci zjistili, že polský řidič vezoucí z Francie požární techniku řádně nezaplatil mýtné. Proto ho vyzvali k předložení dokladů a řešení přestupku. Poté, co vystoupil z auta, celníci ucítili alkohol a přivolali na místo hlídku dopravní policie. Ti řidiči při dechové zkoušce naměřili tři a půl promile alkoholu,“ informovala nás včera tisková mluvčí náchodské policie Eva Prachařová. „To je nepředstavitelná hodnota na to, že muž seděl za volantem velkého nákladního automobilu, se kterým brázdil české silnice. Policisté řidiči ihned zakázali další jízdu a zahájili proti němu zkrácené přípravné řízení pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky,“ uvedla Eva Prachařová.



Z kotoučků policisté zjistili, že podnapilý cizinec jel přes české území už od pátečního odpoledne, tedy v době, kdy zákon jízdu kamionů z důvodu možné velké koncentrace aut (od 1. července do 31. srpna od 17.00 do 21.00 hodin) zakazuje. K požití alkoholu během jízdy se cizinec policistům přiznal. Jako důvod ovšem uvedl, že se jen trochu napil, aby překonal silné bolesti žaludku. „Alkohol popíjel i přesto, že v kabině vezl svého sedmnáctiletého syna, který mu dělal během cesty spolujezdce.



Podnapilý 43letý cizinec odmítal s policisty spolupracovat, proto ho nakonec eskortovali do protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové, kde do soboty vystřízlivěl. Pak ho hlídka opět převezla do policejní cely v Náchodě. Tam si do včerejšího rána počkal na předvedení před okresního soudce,“ uvedla náchodská policejní mluvčí.



V pondělí už muž vyslechl verdikt soudu. Soudce akceptoval návrh státního zástupce na přísnější trestní sazbu, neboť muž pod vlivem alkoholu při výkonu zaměstnání řídil kamion, a proto bylo jeho jednání zvlášť nebezpečné. Náchodský soud opilého cizince potrestal trestem odnětí svobody na deset měsíců podmíněně odloženým na dva a půl roku a zákazem řízení všech motorových vozidel v délce dva a půl roku. Dál soudce nařídil okamžité vyhoštění cizince z ČR a uložil mu zákaz pobytu na dva roky. Za porušení zákazu jízdy v určené dny a hodiny a nedodržování předepsaných přestávek policisté přepravní firmě uložili kauci ve výši 20 tisíc korun.

JIŘÍ ŘEZNÍK