Housle v černém plastovém pouzdru nechala žena s dcerou na autobusové zastávce Metuje v ulici Veverkova v Hradci Králové přechozí den. Poté, co nastoupili do autobusu č. 12, si uvědomily, že housle ponechaly na lavičce zastávky. Hned následující zastávku vystoupily a vrátily se zpět. Housle však na lavičce již nenašly.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.