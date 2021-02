Na 12 let poslal Krajský soud v Hradci Králové do vězení Roberta Godlu, který loni v létě udeřil sekerou do hlavy svého soka v lásce. Poškozený z útoku vyvázl bez trvalých následků. Podle soudce to ale nebyla zásluha obžalovaného. Godlu tak odsoudil za vraždu ve stádiu pokusu. Rozsudek zatím není pravomocný.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK

Odsuzujícím rozsudkem skončil v pátek dopoledne u krajského soudu případ šestatřicetiletého Roberta Godly. Ten loni 5. září napadl ve Smiřicích na Hradecku svého o 26 let staršího kamaráda. Prý kvůli tomu, že starší muž obtěžoval Godlovu přítelkyni. Na svého soka vzal sekeru a její tupou stranou ho s nápřahem udeřil do hlavy. Poté, co poškozený zůstal nehybně ležet na zemi, Godla z místa odešel. Ke svému činu se před soudem přiznal. Odmítl ale, že by chtěl kamaráda zabít. „Kdybych ho chtěl zabít, tak ho rozsekám na kusy. Používám sekeru od svých 12 let, naschvál jsem použil tupou stranu,“ řekl soudu Robert Godla s tím, že svého činu lituje. Obhájce opakovaně žádal, aby soud překvalifikoval čin z pokusu o vraždu na ublížení na zdraví. To ale soudce vzhledem k výpovědi svědků odmítl.